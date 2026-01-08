UWAGA!

Po paliwo na podwójnym gazie

 Elbląg, Po paliwo na podwójnym gazie
Fot. arch. KMP w Elblągu

Policjanci z Pasłęka zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który przyjechał na stację paliw, aby zatankować samochód. O podejrzeniu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu funkcjonariuszy powiadomiła obsługa stacji, która wyczuła od mężczyzny zapach alkoholu. 41-latek stracił prawo jazdy, a jego samochód został zabezpieczony jako tymczasowe zajęcie pojazdu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę, 7 stycznia br., około godziny 13 na jednej ze stacji paliw w Pasłęku. Mężczyzna przyjechał na stację seatem ibizą, zatankował paliwo, a następnie udał się do kasy, aby zapłacić. W trakcie obsługi pracownicy stacji nabrali podejrzeń co do jego stanu trzeźwości i niezwłocznie zadzwonili na numer alarmowy.

Na miejsce natychmiast przyjechali funkcjonariusze, którzy przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierowcy. Okazało się, że 41-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy i nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony jako tymczasowe zajęcie mienia.

Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przypadek, w którym nietrzeźwy kierowca stworzył realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole trzeźwości oraz bezwzględne konsekwencje wobec osób, które lekceważą prawo i bezpieczeństwo na drogach.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

A moim zdaniem...

  • A wystarczyło jechać na paliwie po podwójny gaz.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    huehuehuehuehue(2026-01-08)
  • "Na miejsce natychmiast przyjechali funkcjonariusze" - no no, tak tak... Szybka piłka, lekka akcja, zajęcie auta na rzecz skarbu państwa z kartonu, to i natychmiast przyjechali. Jak trzeba przyjechać pilnie do ryzykownej albo poważnej sytuacji, to już tak chętnie nie jadą.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    2
    policjanty_ryzykanty(2026-01-08)
