Pod piekarnikiem trzymał marihuanę

Ponad 160 gramów marihuany w specjalnych zgrzewanych opakowaniach foliowych miał w mieszkaniu pewien 28-latek. Zielony susz ukryty był pod... piekarnikiem kuchenki.

Policjanci kryminalni przeszukując jego mieszkanie znaleźli także: wagę elektroniczną oraz urządzenia (zgrzewarkę) do pakowania oraz gotówkę w kwocie 20 tysięcy złotych. Ta ostatnia została zabezpieczona na poczet przyszłej kary.

28-latkowi może teraz grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.