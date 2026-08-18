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Pod piekarnikiem trzymał marihuanę

 Elbląg, Pod piekarnikiem trzymał marihuanę

Ponad 160 gramów marihuany w specjalnych zgrzewanych opakowaniach foliowych miał w mieszkaniu pewien 28-latek. Zielony susz ukryty był pod... piekarnikiem kuchenki.

Policjanci kryminalni przeszukując jego mieszkanie znaleźli także: wagę elektroniczną oraz urządzenia (zgrzewarkę) do pakowania oraz gotówkę w kwocie 20 tysięcy złotych. Ta ostatnia została zabezpieczona na poczet przyszłej kary.

28-latkowi może teraz grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.


A moim zdaniem...

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