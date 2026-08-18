Pod piekarnikiem trzymał marihuanę
Ponad 160 gramów marihuany w specjalnych zgrzewanych opakowaniach foliowych miał w mieszkaniu pewien 28-latek. Zielony susz ukryty był pod... piekarnikiem kuchenki.
Policjanci kryminalni przeszukując jego mieszkanie znaleźli także: wagę elektroniczną oraz urządzenia (zgrzewarkę) do pakowania oraz gotówkę w kwocie 20 tysięcy złotych. Ta ostatnia została zabezpieczona na poczet przyszłej kary.
28-latkowi może teraz grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.
nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu