Podejrzany o rozboje już w rękach policji

Policjanci zatrzymali 29. latka podejrzanego o rozboje jakich miał dokonywać na terenie Miasto Elbląg. Mężczyzna na swoje ofiary wybierał kobiety. Łącznie dokonał trzech rozbojów a także jednej kradzieży roweru.

Wszystkie czyny miały miejsce 13 sierpnia tego roku. Sytuacja wymagała natychmiastowego działania, ponieważ sprawca działał agresywnie. Napadając na wybrane kobiety zwykle wyrywał torebkę a także w jednym przypadku zaatakował swoją ofiarę używając gazu pieprzowego. Policjanci operacyjni, zatrzymali 29. latka już na drugi dzień po jego ekscesach. Podczas przeszukania znaleziono przy nim 4 gramy amfetaminy oraz foliowe zawiniątko z suszem, który okazał się marihuaną. Policjanci zabezpieczyli też część pieniędzy, które mężczyzna ukradł podczas rozbojów.



Policjanci oraz prokurator wnioskowali o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 29. latka. Sąd zastosował taki środek, aresztując mężczyznę na 3 miesiące. Za rozbój sprawcy w tym przypadku może grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Był on wcześniej notowany i karany za podobne przestępstwa.