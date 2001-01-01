UWAGA!

----

Podejrzany o rozboje już w rękach policji

 Elbląg, Podejrzany o rozboje już w rękach policji
fot. FB KMP w Elblągu

Policjanci zatrzymali 29. latka podejrzanego o rozboje jakich miał dokonywać na terenie Miasto Elbląg. Mężczyzna na swoje ofiary wybierał kobiety. Łącznie dokonał trzech rozbojów a także jednej kradzieży roweru.

Wszystkie czyny miały miejsce 13 sierpnia tego roku. Sytuacja wymagała natychmiastowego działania, ponieważ sprawca działał agresywnie. Napadając na wybrane kobiety zwykle wyrywał torebkę a także w jednym przypadku zaatakował swoją ofiarę używając gazu pieprzowego. Policjanci operacyjni, zatrzymali 29. latka już na drugi dzień po jego ekscesach. Podczas przeszukania znaleziono przy nim 4 gramy amfetaminy oraz foliowe zawiniątko z suszem, który okazał się marihuaną. Policjanci zabezpieczyli też część pieniędzy, które mężczyzna ukradł podczas rozbojów.
      
       Policjanci oraz prokurator wnioskowali o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 29. latka. Sąd zastosował taki środek, aresztując mężczyznę na 3 miesiące. Za rozbój sprawcy w tym przypadku może grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Był on wcześniej notowany i karany za podobne przestępstwa.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KM Policji w Elblągu

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Dziś jest podejrzany a za kilka lat na urząd może będzie wybrany. Historia zna takie przypadki. Nawet w Elblągu
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    pis to stan umysłu(2025-08-18)
  • A kiedy z ulic znikną odpowiedzialni za śmierć na hetmańskiej. Jak ludzie mają poważnie traktować elbląski Sąd jak nadal widzą, ,tę wesołą gromadkę ". Kiedy wreszcie wylądują w więzieniu? Kiedy służby zabiorą dziecko tej, ,cudownej parze"? Itd. Itp....
Reklama
 