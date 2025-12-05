Copernicus, czyli nowa atrakcja turystyczna w regionie

Blisko 100 milionów złotych ma kosztować budowa we Fromborku Europejskiego Centrum Copernicus. – Jesteśmy na ostatniej prostej, mamy pozwolenie na budowę, wkrótce ruszą przetargi – zapowiada marszałek województwa Marcin Kuchciński.

Europejskie Centrum Copernicus ma być nową atrakcją turystyczną Fromborka. Miejscem, które będzie przyciągać nie tylko miłośników astronomii, ale także wszystkich, którzy są zainteresowani dziedzictwem Mikołaja Kopernika. Inwestycja ma kosztować prawie 100 milionów złotych, obejmuje m.in. modernizację istniejącego Muzeum Mikołaja Kopernika oraz budowę w Krzyżewie (1,5 km od Fromborka) nowego obiektu z eksperymentarium, biblioteką, powierzchniami wystawienniczymi.

- Jesteśmy na ostatniej prostej, mamy pozwolenie na budowę, za chwilę ruszają przetargi. Jestem przekonany, że to będzie wyjątkowe interaktywne miejsce, w którym będziemy mogli zaprezentować o wiele więcej niż dotychczas w muzeum. Od 15 grudnia w dużym stopniu ograniczamy pracę muzeum, by rozpocząć przygotowania do modernizacji, więc wszyscy musimy się uzbroić w cierpliwość, by za kilkanaście miesięcy zaprosić Państwa na otwarcie zmodernizowanego obiektu – mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

- Czeka nas remont budynków, które znajdują się na Wzgórzu Katedralnym – gmachu głównego muzeum, Kanonii Najświętszej Marii Panny, Domu Kustosza i Baszty Kustodii, zyskamy nowe przestrzenie, na których będziemy prezentować dotyczące życia i badań Mikołaja Kopernika, ale również poświęcone Warmii i Fromborkowi nie tylko z czasów Kopernika – opowiada Anna Zienkiewicz, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika. – W nowym budynku w Krzyżewie powstanie nowoczesna biblioteka z czytelnią starodruków, biura, gabinety merytoryczne i również nowe przestrzenie wystawiennicze, do których będziemy zapraszać mieszkańców.

Jak dodaje dyrektor Muzeum, pierwsi zwiedzający będą mogli odwiedzić Europejskie Centrum Copernicus na początku 2029 roku.