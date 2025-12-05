UWAGA!

Policjanci z Elbląga poszukują mężczyzn widocznych na nagraniu z monitoringu

Policjanci z Elbląga poszukują mężczyzn widocznych na materiale z kamer monitoringu. Ich wizerunek został zarejestrowany 1 listopada 2025 roku przy ulicy Robotniczej w Elblągu.

Mężczyźni mogą mieć wiedzę na temat zniszczonych wiat przystankowych na terenie Elbląga.

Osoby, które rozpoznają mężczyzn proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę (nr tel. 47 734 16 27 (00). Informację można przekazać również mailem na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

