Podsumowanie działań "Wszystkich Świętych 2026"

Wyjątkowo spokojny, bez wypadków i poważnych zdarzeń kryminalnych - tak wyglądały działania "Wszystkich Świętych 2026" na terenie Elbląga.

W tym roku wzmożone działania z okazji "Wszystkich Świętych 2026" zaplanowane zostały w okresie od 30 października do 2 listopada, a więc od piątku do poniedziałku włącznie. Policjanci ruchu drogowego oprócz nadzoru nad organizacją ruchu w obrębie elbląskich cmentarzy obsłużyli również 32 kolizje.

Wykonano 1 325 badań trzeźwości kierujących, 295 razy zatrzymano do kontroli kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, w tym 5 przekroczyło ją o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego i 1 po użyciu alkoholu.

Policjanci zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów. Wylegitymowali 441 osób, skierowali do sądu 26 wniosków, nałożyli 256 mandatów i pouczyli 89 osób. 3 kierowców jechało bez uprawnień. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby poszukiwane.