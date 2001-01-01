Policja ratuje dryfujących łodzią na Zalewie Wiślanym

- Podczas patrolu na Zalewie Wiślanym na wysokości Tolkmicka ok. godz. 11.30 policjanci zauważyli dryfującą łódź, jej pasażerowie dawali rękoma sygnały, że potrzebują pomocy - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Jak informuje KMP w Elblągu, w łodzi znajdowały się cztery osoby. Łódź miała awarię silnika. Odholowano ją do portu w Tolkmicku. Okazało się, że w łodzi brakowało środków ratunkowych oraz obowiązkowego wyposażenia.

- Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie, choć właściciela łodzi ukarano mandatem w wysokości 500 złotych właśnie za brak niezbędnego wyposażenia ratunkowego i wypłynięcie bez niego na Zalew - informuje KMP w Elblągu.