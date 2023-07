Policjanci podsumowali miniony weekend 

Podczas minionego weekendu policjanci prewencji interweniowali 134 razy. Na ulicach wylegitymowali 390 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 11 mężczyzn. Nałożono 42 mandaty, 76 razy pouczano i skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 167 osób i skontrolowali 145 pojazdów. Zatrzymali 75 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 2x50+). Zatrzymali także 3 kierujących bez uprawnień. Wystawili 58 mandatów i zastosowali 37 pouczeń. Skierowali do sądu 17 wniosków o ukaranie. Przebadali 366 kierowców pod kątem trzeźwości. Zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze odnotowali 13 kolizji i 1 wypadek. Doszło do niego 30 czerwca 2023 r. w miejscowości Suchacz. Tam 19-latek kierujący hondą stracił panowanie nad samochodem, zjechał do rowu i uderzył w skarpę. Do szpitala trafiły dwie kobiety ze złamaniami reki i przedramienia. Szczegóły zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie.