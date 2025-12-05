Policjanci poszukują świadków potrącenia dziecka

Elbląscy policjanci ustalają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem 10-letniego chłopca. Do tej sytuacji doszło 15 października 2025 r. na przejściu dla pieszych przy ul. Robotniczej (przejście przy kościele) w Elblągu.

Tam o godzinie 12.35 skoda fabia kol. białego potrąciła dziecko przejeżdżające lub prowadzące rower przez przejście. Kobieta prowadząca samochód zatrzymała się żeby udzielić pomocy chłopcu. Ten jednak według oświadczenia nie potrzebował pomocy, wziął rower i poszedł do domu. Matka dziecka powiadomiła Policję, a sam chłopiec doznał urazu ręki.

Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności zaistniałego zdarzenia. Wszystkie osoby, które widziały potrącenie prosimy o kontakt z policjantem prowadzącym postepowanie (47 734 1728, 47 734 1700).