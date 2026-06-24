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Rozstawiał siatki - trafił za kratki

 Elbląg, Rozstawiał siatki - trafił za kratki
Fot. KMP Elbląg

Policjanci z prewencji zatrzymali przy ul. Warszawskiej pewnego 27-latka, który miał rozłożone sieci kłusownicze. Funkcjonariusze zauważyli to miejsce, ponieważ sieci przywiązane były do drzewa za pomocą czerwonej, jaskrawej linki.

Sprzęt został zabezpieczony, natomiast 27-letni mężczyzna trafił do aresztu. Podczas sprawdzania danych okazało się, że ma on wydanych kilka nakazów doprowadzenia i jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary łącznie ponad 4 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo może usłyszeć zarzut klusownictwa.


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