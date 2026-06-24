Rozstawiał siatki - trafił za kratki

Fot. KMP Elbląg

Policjanci z prewencji zatrzymali przy ul. Warszawskiej pewnego 27-latka, który miał rozłożone sieci kłusownicze. Funkcjonariusze zauważyli to miejsce, ponieważ sieci przywiązane były do drzewa za pomocą czerwonej, jaskrawej linki.

Sprzęt został zabezpieczony, natomiast 27-letni mężczyzna trafił do aresztu. Podczas sprawdzania danych okazało się, że ma on wydanych kilka nakazów doprowadzenia i jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary łącznie ponad 4 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo może usłyszeć zarzut klusownictwa.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu