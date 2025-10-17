UWAGA!

Rutynowa kontrola ujawniła narkotyki

 Elbląg, Rutynowa kontrola ujawniła narkotyki

17 października o godzinie 2 w nocy policjanci z referatu patrolowo–interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Seat. Pojazdem przy ul. Teatralnej podróżowało pięć osób.

Podczas sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy okazało się, że prowadzący auto był trzeźwy. Policjanci jednak zwrócili uwagę na jednego z pasażerów. W trakcie interwencji funkcjonariusze znaleźli przy 18-latku marihuanę.

Młody mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszy zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że posiadanie nawet niewielkich ilości środków odurzających jest przestępstwem. Każda taka sytuacja spotyka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

