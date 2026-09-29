Alpaki Tulaki w Elblągu – imprezy, urodziny i Halloween!
Alpaki Tulaki w Elblągu to miejsce, gdzie można oderwać się od codzienności, spędzić czas blisko natury i poznać z bliska alpaki, konie, osiołki i króliki.
Urodziny i imprezy
Szukasz nietypowego pomysłu na urodziny, imprezę rodzinną, piknik, festyn czy inne wydarzenie? Alpaki Tulaki można zaprosić na miejsce albo zorganizować spotkanie ze zwierzętami na terenie Tulaków w Elblągu.
Szkoły i przedszkola
Tulaki zapraszają również szkoły i przedszkola. Spotkanie ze zwierzętami to połączenie zabawy, edukacji i kontaktu z naturą – idealny pomysł na wycieczkę lub grupowe wydarzenie.
TERAZ: HALLOWEENOWA MISJA TULAKI!
30 i 31 października na uczestników czeka wyjątkowa halloweenowa przygoda – zagadki, poszukiwanie ukrytych liter, halloweenowe dekoracje, kontakt ze zwierzętami, karmienie, ognisko i tajemnicza atmosfera!
15:00–17:00 – spokojniejsza wersja dla młodszych dzieci
18:00–20:00 – Misja po zmroku dla starszych i odważnych
40 zł/os. | dzieci do 2 lat bezpłatnie
Na uczestników w przebraniach czekają upominki!
📞 Zapisy: 696 393 989 – SMS z liczbą uczestników lub wiadomość na Facebooku.
Liczba miejsc ograniczona!
Wyjątkowa historia Alpak!
Za Alpaki Tulaki stoi również ważna, osobista historia - Mikołaja, który po wypadku w przedszkolu nadal przebywa w śpiączce. Mama Mikiego prowadzi w Elblągu to wyjątkowe miejsce.
Wybierając Alpaki Tulaki na swoje wydarzenie, można więc zrobić coś pięknego dla siebie i swoich bliskich, a jednocześnie wesprzeć Mikiego i jego mamę w ich dalszej walce. ❤️🦙
Zapraszamy do "Alpaki - Tulaki"