Alpaki Tulaki w Elblągu – imprezy, urodziny i Halloween!

Alpaki Tulaki w Elblągu to miejsce, gdzie można oderwać się od codzienności, spędzić czas blisko natury i poznać z bliska alpaki, konie, osiołki i króliki.

Urodziny i imprezy

Szukasz nietypowego pomysłu na urodziny, imprezę rodzinną, piknik, festyn czy inne wydarzenie? Alpaki Tulaki można zaprosić na miejsce albo zorganizować spotkanie ze zwierzętami na terenie Tulaków w Elblągu.

Szkoły i przedszkola

Tulaki zapraszają również szkoły i przedszkola. Spotkanie ze zwierzętami to połączenie zabawy, edukacji i kontaktu z naturą – idealny pomysł na wycieczkę lub grupowe wydarzenie.

TERAZ: HALLOWEENOWA MISJA TULAKI!

30 i 31 października na uczestników czeka wyjątkowa halloweenowa przygoda – zagadki, poszukiwanie ukrytych liter, halloweenowe dekoracje, kontakt ze zwierzętami, karmienie, ognisko i tajemnicza atmosfera!

15:00–17:00 – spokojniejsza wersja dla młodszych dzieci

18:00–20:00 – Misja po zmroku dla starszych i odważnych

40 zł/os. | dzieci do 2 lat bezpłatnie

Na uczestników w przebraniach czekają upominki!

📞 Zapisy: 696 393 989 – SMS z liczbą uczestników lub wiadomość na Facebooku.

Liczba miejsc ograniczona!

Wyjątkowa historia Alpak!

Za Alpaki Tulaki stoi również ważna, osobista historia - Mikołaja, który po wypadku w przedszkolu nadal przebywa w śpiączce. Mama Mikiego prowadzi w Elblągu to wyjątkowe miejsce.

Wybierając Alpaki Tulaki na swoje wydarzenie, można więc zrobić coś pięknego dla siebie i swoich bliskich, a jednocześnie wesprzeć Mikiego i jego mamę w ich dalszej walce. ❤️🦙

Zapraszamy do "Alpaki - Tulaki"