Skok na sejf MOPS to nie wszystko. Podejrzani mają też na koncie narkotyki

 Elbląg, Skok na sejf MOPS to nie wszystko. Podejrzani mają też na koncie narkotyki
fot. Mikołaj Sobczak, arch. portel.pl

Podejrzanym o kradzież sejfu z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pasłęku zmieniono zarzut: szkody oszacowano na niemal 59 tys. zł, a do sprawy dołączono również inne kradzieże oraz posiadanie narkotyków.

Przypomnijmy, że do kradzieży sejfu z MGOPS w Pasłęku doszło w nocy z 6 na 7 listopada ubiegłego roku. Sprawcy sforsowali drzwi wejściowe do instytucji, potem wewnętrzne drzwi do pomieszczenia, w którym był sejf. Wynieśli go na zewnątrz i wywieźli samochodem. Udało im się go otworzyć i ukraść pieniądze. Początkowo śledczy podawali, że było to ok. 40 tys. zł. Okazuje się, że kwota jest wyższa.

- Po zweryfikowaniu materiału dowodowego podejrzanym zmieniono zarzut dotyczący tej kradzieży - jest to kradzież mienia na kwotę 49.527,54 zł i jednocześnie zniszczenie mienia na kwotę 8.500 zł - czyli spowodowania szkody w łącznej wysokości 58.027, 54 zł – informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Podejrzani odpowiedzą też za inne przestępstwa.

- Do powyższej sprawy dołączono materiały innych, pozostających w toku spraw prowadzonych wobec podejrzanych Pawła P. i Jerzego W. W związku z tym podejrzanym przedstawiono dodatkowe zarzuty dotyczące również dwóch kradzieży z włamaniem, a Pawłowi P. jeszcze dwóch przestępstw: posiadanie środków o odurzających i zniszczenie mienia – informuje prok. Ewa Ziębka.

Jak podaje prokuratura, do sprawy konieczne będzie uzyskanie uzupełniającej opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz opinii fizykochemicznej. Podejrzani 26-letni Jerzy W., 27-letni Dawid K. oraz 33-letni Paweł P. zostali zwolnieni z aresztu tymczasowego. Przypomnijmy, że po kradzieży MGOPS w Pasłęku na tydzień wstrzymał wypłaty świadczeń. Nie udało się też odzyskać całej skradzionej kwoty.

daw

