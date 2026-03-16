"Specjalista" od okien z zarzutami

Są prokuratorskie zarzuty dla Adriana W., który miał oszukiwać mieszkańców Elbląga proponując wymianę uszczelek i regulację okien. Gdy lokatorzy wpuszczali go do mieszkań, rozpoczynał wymianę uszczelek bez ich zgody, twierdząc, że są one stare, nieszczelne i wymagają natychmiastowej wymiany – co nie było prawdą. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje prowadzone przez policję dochodzenie dotyczące oszustw dokonanych na szkodę mieszkańców miasta przez Adriana W. O sprawie pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Udało nam się porozmawiać z osobami, którym uszczelki w oknach w taki właśnie sposób wymieniono. Nasi rozmówcy opisywali wówczas schemat działania firmy.

- Pana z firmy do domu wpuścił mąż. Zapytany przyznał, że uszczelki w oknach były wymieniane już dawno. Pan podszedł więc do okna i wyrwał ok. 30 cm uszczelki, mówiąc, że wszystko do wymiany. Podobnie było z oknem w kuchni. Mąż podpisał umowę, kwota do zapłaty za okno balkonowe i małe, dwuskrzydłowe okno w kuchni, to niemal 1500 zł. Potem przyszło dwóch panów, wykonali tę pracę w jakieś pół godziny. Niefajne jest to wejście do domu, ten człowiek jakby tak atakował, poza tym to samowolka podejść do czyjegoś okna i urwać kawałek uszczelki. To stawianie przed faktem dokonanym. Uważam też, że za wymianę uszczelek w dwóch oknach za takie pieniądze to bardzo drogo - mówiła jedna z lokatorek.

Ustalony podczas śledztwa sposób zachowania sprawcy był podobny.

- Mężczyzna, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oferował pokrzywdzonym wymianę uszczelek i regulację okien. Gdy został wpuszczony do mieszkania, rozpoczynał wymianę bez zgody, twierdząc, że są one stare, nieszczelne i wymagają natychmiastowej wymiany. Działał szybko, wykorzystując efekt zaskoczenia i uniemożliwiając tym samym podjęcie pokrzywdzonym swobodnej i przemyślanej decyzji, co do zasadności ich wymiany. Po dokonaniu wymiany pokrzywdzeni stwierdzali, że uszczelki przed ingerencją sprawcy były w dobrym stanie, a ich wymiana nie była wcale konieczna. Kwestionowali także jakość zamontowanych przez mężczyznę uszczelek – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

W toku prowadzonego obecnie dochodzenia ustalono osiem osób pokrzywdzonych. Do opisywanych zdarzeń doszło w lipcu i sierpniu oraz jednego we wrześniu 2025 roku. Adrianowi W. prokurator przedstawił zarzuty.

- Postanowienie obejmuje osiem czynów zakwalifikowanych z art. 286 par. 1 kodeksu karnego na szkodę każdego z pokrzywdzonych. Zachowania te miały polegać na tym, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził każdego z nich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wprowadzając w błąd co do konieczności skorzystania z usługi wymiany posiadanych uszczelek okiennych poprzez ich wyrwanie z ram okiennych, powodując w ten sposób konieczność skorzystania z jego oferty, proponowanej po zawyżonej cenie – informuje prokurator Ewa Ziębka.

Łączna wartość poniesionej przez pokrzywdzonych szkody to ponad 17 tys. zł. Adrian W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Trwają także czynności prokuratury zmierzające do zabezpieczenia wykonania ewentualnych kar i roszczeń o charakterze finansowym na mieniu podejrzanego. Przestępstwo, którego popełnienie zarzuca się podejrzanemu jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8