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Sześć osób w szpitalu po wypadku w Bielicy

 Elbląg, Sześć osób w szpitalu po wypadku w Bielicy
Fot. KMP Elbląg

Do poważnego wypadku doszło w okolicach miejscowości Bielica w gminie Godkowo na drodze wojewódzkiej nr 513. - Jadący vw taureg w stronę Godkowa 49-letni mężczyzna znalazł się na przeciwnym pasie ruchu i zderzył się z mercedesem kierowanym przez 65-latka - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu. Do szpitala przewieziono sześć osób.

Do wypadku doszło we wtorek (14 lipca) po godz. 19. Jednego z poszkodowanych zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

- Życiu żadnej z osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku pracowali policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Przyczynę zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu

  Elbląg, Sześć osób w szpitalu po wypadku w Bielicy
Fot. KMP w Elblągu


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