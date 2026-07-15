Sześć osób w szpitalu po wypadku w Bielicy

Fot. KMP Elbląg

Do poważnego wypadku doszło w okolicach miejscowości Bielica w gminie Godkowo na drodze wojewódzkiej nr 513. - Jadący vw taureg w stronę Godkowa 49-letni mężczyzna znalazł się na przeciwnym pasie ruchu i zderzył się z mercedesem kierowanym przez 65-latka - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu. Do szpitala przewieziono sześć osób.

Do wypadku doszło we wtorek (14 lipca) po godz. 19. Jednego z poszkodowanych zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. - Życiu żadnej z osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku pracowali policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Przyczynę zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu Fot. KMP w Elblągu

oprac. daw