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Galeona zamknięta do odwołania

 Elbląg, Galeona zamknięta do odwołania
fot. Anna Dembińska

Hotel Galeona i istniejąca tu restauracja została zamknięta do odwołania – zdecydował elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego, do którego należy budynek przy ul. Krótkiej 5. Z dotychczasowym dzierżawcą hotelu rozwiązano umowę. PTTK nadal w budynku działa.

Kamienica przy ul. Krótkiej 5 została wybudowana przed 1855 rokiem, mieszkali w niej przed wojną wiceburmistrzowie Elbląga. Od 1950 r. służyła jako schronisko turystyczne, następnie przez lata działał tu hotel Galeona i restauracja, a swoją siedzibę ma elbląski oddział PTTK, który jest właścicielem obiektu. To właśnie PTTK podjął decyzję o zamknięciu hotelu i restauracji.

- Rozwiązaliśmy – po wielu perypetiach - umowę z dzierżawcą, który był tu od września 2023 roku. Będziemy swoich praw dochodzić w prokuraturze i sądzie. Chodzi o spore pieniądze – mówi Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego oddziału PTTK. – Musieliśmy zamknąć Galeonę, bo obecnie nie nadaje się ona do użytkowania. Trudno nam w tej chwili powiedzieć, czy i kiedy będziemy mogli obiekt ponownie otworzyć. Nasz PTTK nadal w budynku działa – dodaje.

Hotel Galeona dysponował 34 pokojami.

RG

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