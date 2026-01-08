Szukały ich sądy, zatrzymali elbląscy kryminalni

Policjanci kryminalni zajmujący się poszukiwaniami osób ukrywających się przed organami ścigania z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali wczoraj trzy osoby poszukiwane przez sądy. Wśród nich była kobieta ścigana aż 14 listami gończymi.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w centrum Elbląga. Policjanci ujęli 43-letniego mężczyznę, który był poszukiwany przez sąd na terenie województwa podlaskiego m.in. za przestępstwa związane z niszczeniem mienia. Mężczyzna najbliższe sześć miesięcy spędzi w zakładzie karnym.

Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali kolejne dwie osoby – 27-letniego mężczyznę oraz 26-letnią kobietę. Para została ujęta w jednym z mieszkań na terenie Elbląga. Mężczyzna był poszukiwany od dwóch lat na podstawie dwóch listów gończych m.in. za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz kradzieże. Zgodnie z decyzją sądu spędzi w więzieniu rok i 10 miesięcy.

26-letnia kobieta była poszukiwana od trzech lat przez sądy rejonowe w Elblągu oraz Braniewie na podstawie aż 14 listów gończych. Odpowiada m.in. za kradzieże i oszustwa. Najbliższe 4 lata i 4 miesiące spędzi w zakładzie karnym.

Zatrzymania są efektem systematycznych działań elbląskich kryminalnych ukierunkowanych na ustalanie miejsc pobytu i zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.