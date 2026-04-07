To mogło skończyć się tragedią…

W nocy z 5 na 6 kwietnia, chwilę po północy, na ul. Browarnej ktoś celowo próbował doprowadzić do wypadku. Mężczyzna poruszający się białym Audi rozkładał opony na trzech pasach ruchu, tworząc śmiertelną pułapkę dla niczego nieświadomych kierowców.

To nie był przypadek. To było świadome działanie.

Najbardziej przerażające jest to, że gdy inni kierujący usuwali przeszkody z jezdni, on wracał i ponownie ustawiał opony na drodze, jakby czekał, aż dojdzie do tragedii.

To zachowanie mogło doprowadzić do poważnego wypadku, a nawet śmierci niewinnych ludzi!

- Czy ktoś rozpoznaje tę osobę?

- Czy ktoś posiada nagranie z tej nocy?

Nie możemy tego zignorować. Taka osoba stanowi realne zagrożenie dla życia innych.

Wiesz, kto to, powiadom nas pod numerem 986 lub Komendę Miejską Policji w Elblągu.