Spłonęło centrum handlowe w Królewcu

 Elbląg, Kadr z materiału filmowego internauty JR2
Kadr z materiału filmowego internauty JR2

W niedzielę po południu wybuchł pożar w największym centrum handlowym w Królewcu. Trzy osoby zostały ranne.

- Według cytowanych przez agencję Interfax komunikatów pożar objął trzy piętra centrum handlowego. Trzy osoby zostały ranne. Jedna osoba złamała nogę podczas ewakuacji, u jednej z klientek wykryto zatrucie tlenkiem węgla. Nie ma ofiar śmiertelnych - informuje Onet.pl

Przyczyny pożaru nie są znane. Świadkowie, którzy wrzucają filmiki do sieci z pożaru, mówią mi.in. o samochodzie zaparkowanym przed centrum, który nagle stanął w ogniu.

- Na nagraniach widać, że w niektórych częściach fasada została niemal całkowicie zniszczona przez ogień — płoną nawet ramy okienne. Według źródła w regionalnych służbach ratunkowych, na miejsce zdarzenia skierowano niemal wszystkie miejskie jednostki. Przy płonącym centrum handlowym stoją co najmniej cztery karetki pogotowia. Na zewnątrz zebrał się tłum gapiów, a teren został odgrodzony taśmą - informuje królewiecki portal klops.ru

Giant to największe centrum handlowe w Królewcu. Gubernator obwodu poinformował po godz. 19, że pożar został już opanowany przez strażaków. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn, zabezpieczono m.in. monitoring.


