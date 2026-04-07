Silny wiatr dał się we znaki

Fot. asp. Daniel Rogożyński, mł. bryg. Piotr Woliński

Blisko 25 razy strażacy z Elblągu i powiatu wyjeżdżali w niedzielę do interwencji związanych ze skutkami silnego wiatru. Na cmentarzu Agrykola powalone drzewo uszkodziło pobliskie stragany, na ul. Malborskiej wskutek wiatru zawaliła się ściana pustostanu. Zobacz zdjęcia.

- Podmuchy wiatru wyrywały drzewa, uszkadzały linie energetyczne oraz dachy budynków. Na ul. Malborskiej zawaliła się ściana pustostanu. Ze względu na niestabilność konstrukcji strażacy rozebrali kolejną ścianę budynku. Dodatkowo wciąż trwają działania przy pożarach traw, które przez silny wiatr są szczególnie trudne do opanowania - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Strażacy apelują o zachowanie ostrożności.

oprac. red.