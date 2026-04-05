Jak zmieniał się Elbląg (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce... Takie nasuwa się skojarzenie, gdy oglądamy zdjęcia Elbląga w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jak wyglądał Plac Jedności Narodowej (dzisiejszy plac Konstytucji) bez pomnika Odrodzenia? Jakie samochody jeździły po elbląskich ulicach? Prezentujemy kolejny fotoreportaż ze zbiorów Henryka Myślińskiego.

Pomnik Odrodzenia na ówczesnym Placu Jedności Narodowej (dzisiejszy plac Konstytucji) uroczyście odsłonięto 22 lipca 1975 r. data nie była przypadkowa – 22 lipca było najważniejszym świętem w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i w dobrym tonie było odsłonięcie pomnika, otwarcie nowej inwestycji akurat tego dnia. 22 lipca władze PRL świętowały kolejne rocznice ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – swoistego aktu założycielskiego Polski Ludowej.

Kino Syrena (fot. Henryk Myśliński)

Projektantem pomnika był Jan Siek, krakowski artysta, który wygrał konkurs rozpisany przez władze z okazji 30. rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wg założeń ma przedstawiać łopoczącą na wietrze flagę. Na jednej stronie są sceny podkreślające związek Elbląga z Polską, a z drugiej sceny nawiązujące do przemysłu regionu.

Henryk Myśliński uchwycił jeszcze plac bez pomnika, dziś trudno sobie wyobrazić tę część miasta bez tego charakterystycznego elementu. Pomnik jeszcze jest, za to po pawilonach handlowych przy ówczesnej ulicy Parkowej pozostały fragmenty posadzki.

A to nie jedyna zmiana w miejskim krajobrazie uchwycone przez elbląskiego fotografa. Na jednym ze zdjęć widzimy pomnik Tezeusza jeszcze w parku Traugutta, dziś grecki heros stoi na placu Słowiańskim w okolicy dawnego hotelu Elzam.

Warto też zwrócić uwagę na elementy miasta, które bezpowrotnie zniknęły. Wspomnienia związane z seansami w kinie Syrena ma niemal każdy; na zakupy w Domu Handlowym przyjeżdżali klienci z całego regionu. Zapraszamy na nostalgiczny spacer po Elblągu z lat PRL.