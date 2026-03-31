O mitach współcześnie i muzycznie

Komedia, tragedia i muzyka - Teatr Komedii Valldal kolejny raz wystąpił w Elblągu. Zobacz zdjęcia ze spektaklu "OMG! O Mitach Greckich", który wystawiano 31 marca.

"To widowiskowy musical Teatru Komedii Valldal, który w odważny i nowoczesny sposób reinterpretuje najsłynniejsze greckie mity. Twórcy sięgają po antyczną zasadę decorum i dzielą spektakl na dwa wyraźnie kontrastujące akty - komedię i tragedię - tworząc poruszające, energetyczne i zaskakujące widowisko" - czytamy w opisie "OMG..."

Na scenie teatru w Elblągu wystąpiło 30 aktorów, głównie młodych ludzi. Ożywili przed publicznością historie Dedala, Minotaura czy Orfeusza, które niegdyś poznawaliśmy w szkole.

"Jesteśmy niezależnym, wielopokoleniowym teatrem z Gdyni. Od 2014 roku z pasją tworzymy autorskie musicale, w których bawimy i wzruszamy jednocześnie (...). Prowadzimy warsztaty aktorskie, taneczne, wokalne, ceramiczne oraz z charakteryzacji scenicznej (...) Zarażamy miłością do teatru, opowiadając o rzeczach ważnych w widowiskowy sposób. Łączymy różne środki wyrazu – od teatru lalek po musical – a naszą siłą są współpraca, empatia, kreatywność i świetna zabawa" - czytamy na stronie Teatru Komedii Valldal.

