Uwaga na oszustwo

Pewna kobieta chcąc pomnożyć zgromadzone pieniądze postanowiła zrobić to poprzez internetową platformę giełdową. Skontaktował się z nią konsultant który pomógł jej założyć konto. Z konta, ale tym razem jej prywatnego w banku wyprowadzono ponad 40 tysięcy złotych.

Z elblążanką, która interesowała się operacjami giełdowymi i chciała założyć profil na platformie giełdowej, skontaktował się „konsultant”. Mężczyzna pomógł jej założyć konto, za które musiała zapłacić 250 dolarów. Kobieta została poproszona o skan dowodu osobistego, karty płatniczej oraz podanie adresu zamieszkania w celu weryfikacji. Wzbudziło to u niej wątpliwości i poprosiła o zlikwidowanie konta i zwrot pieniędzy. Wtedy konsultant oświadczył, że musi ona zainstalować na komputerze wskazany program, który zlikwiduje konto. Kobieta postąpiła według wskazówek konsultanta. Przekazała następnie wygenerowany przez program kod. Jak ustalili policjanci, za pomocą programu oraz kodu ip, sprawca uzyskał dostęp do jej komputera oraz konta bankowego a następnie dokonał trzech przelewów na łączną kwotę ponad 40 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się obecnie policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Za dokonanie oszustwa może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.