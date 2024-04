Poseł Protas jedynką do europarlamentu. Kto jeszcze kandyduje z KO? (aktualizacja)

Jacek Protas, poseł z okręgu elbląskiego i wiceminister funduszy i polityki regionalnej, został jedynką Koalicji Obywatelskiej w wyborach do europarlamentu w okręgu warmińsko-mazursko-podlaskim. Dzisiaj Rada Krajowa partii zatwierdziła listy kandydatów.

Jacek Protas ma 60 lat, w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył po raz kolejny mandat posła, uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów startujących w okręgu elbląskim. Pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego, jest z wykształcenia nauczycielem.

Był dyrektorem LO w Lidzbarku, starostą powiatu lidzbarskiego, następnie w latach 2006-2014 marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. W 2015 roku został po raz pierwszy posłem, mandat pełni trzecią kadencję. W latach 2007-2015 był przedstawicielem Polski w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, wcześniej (w latach 2009-2011) pełnił funkcję prezydenta Euroregionu Bałtyk.

W grudniu 2023 roku otrzymał nominację na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 2006 roku jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w regionie warmińsko-mazurskim.

Drugie miejsce na liście KO w wyborach do europarlamentu ma obecny europoseł Tomasz Frankowski.

Komitety wyborcze mają czas do 2 maja, by zarejestrować je w Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.

Aktualizacja z godz. 15.30. Koalicja Obywatelska po godz. 15 upubliczniła listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nasze wcześniejsze informacje się potwierdziły – jedynką w okręgu nr 3 (warmińsko-mazursko-podlaskim) będzie Jacek Protas, dwójką – Tomasz Frankowski (obecny europoseł). Kolejne miejsca zajęli: Anna Wojciechowska (posłanka KO z Olsztyna), Alicja Łebkowska-Gołaś (posłanka KO z Łomży), Małgorzata Bochniarz, Magdalena Milbrad-Pyrzyńska (lekarka z Rynu), Marek Tyszkiewicz (aktor z Białegostoku), Ireneusz Weryk (dyrektor szpitala w Działdowie), Anna Naszkiewicz (była wicemarszałek województwa podlaskiego) oraz Anna Augustyn (wykładowca uniwersytecki z Białegostoku). Na liście kandydatów KO nie ma więc żadnego mieszkańca Elbląga.