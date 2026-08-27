W trasę z narkotykami, bronią, wyrokiem i młodocianym podpalaczem

Policyjna kontrola zakończyła się zatrzymaniem trójki młodych osób. Policjanci prewencji w samochodzie, którym poruszały się osoby znaleźli znaczne ilości (ponad 10 kg) substancji odurzających.

Zdarzenie miało miejsce po północy w miniony wtorek (25 sierpnia). Policyjny patrol prewencji miał informacje, że osobowym audi a3 mogą poruszać się osoby mogące mieć coś wspólnego z podpaleniem samochodu na terenie Elbląga.

Policjanci jechali za autem, które poruszało się drogą S7 w kierunku Gdańska. Powiadomili dyżurnego i zatrzymali je na stacji benzynowej w Nowym Dworze Gdańskim. O sytuacji powiadomiono tamtejszych policjantów, którzy udzielili im wsparcia. Z zatrzymywanego audi wybiegł 25-latek, którego policjanci dogonili i w kajdankach odprowadzili do radiowozu. Jak się okazało mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności. Wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.

We wnętrzu auta znajdowały się jeszcze dwie inne osoby: 16-latek i 21-latka. 16-latek przebywał na ucieczce z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i to on w konsekwencji przyznał się do wspomnianego podpalenia zaparkowanego pojazdu.

Policjanci przeszukali audi a3, którym jechały zatrzymane osoby. Znaleziono tam substancje odurzające w ilości 696 gramów mefedronu i ponad 10 kilogramów klefedronu a także inne substancje mogące służyć do produkcji środków odurzających. Oprócz tego były tam noże, maczety, kij baseballowy i pałki teleskopowe.

Zatrzymany 16-latek, powrócił do Ośrodka Wychowawczego a do Sądu Rodzinnego i Nieletnich trafiła informacja na jego temat. 25-latek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu substancji psychotropowych w znacznych ilościach.

27 sierpnia 25-letni mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.