Budżet Obywatelski – głosowanie od 31 sierpnia

Już po raz piętnasty mieszkańcy Elbląga zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek, 31 sierpnia i potrwa do 30 września br.

To już XV edycja Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na realizacje zwycięskich projektów wyniesie rekordowe 5 650 000 zł. W XV edycji BO na kartach do głosowała znajdzie się łącznie 98 projektów. O tym, które z nich zostaną zrealizowane zadecydują Państwo w głosowaniu. Z propozycjami mieszkańców zapoznać się można na stronie budzetobywatelski.elblag.eu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w głosowaniu i współdecydowania o tym, jak zmieniać będzie się nasze miasto.

Dwa sposoby głosowania

Elektronicznie – za pośrednictwem strony budzetobywatelski.elblag.eu, klikając w zamieszczony tam baner. To najprostsza i najszybsza forma oddania głosu, do której szczególnie zachęcamy.

Tradycyjnie – na papierowych kartach do głosowania. Od przyszłego tygodnia będą one dostępne w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25.

Głosowanie potrwa od 31 sierpnia do 30 września. Twój głos ma znaczenie!