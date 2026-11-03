Wpadł płacąc fałszywym banknotem

Na jednej ze stacji paliw w Elblągu, 25-letni obywatel Gruzji zapłacił banknotem, który później, w dokumentacji, określono jako: "przedmiot przypominający banknot o nominale 200 złotych". Albo prościej: okazało się, że był podrobiony.

Policyjny patrol, który został wezwany na miejsce sprawdził 25-latka w bazie danych. Wtedy okazało się, że w Systemie Informacyjnym Schengen figuruje on jako "obywatel państwa trzeciego, któremu należy odmówić wjazdu i pobytu na terenie państw członkowskich".

25-latek został przewieziony do placówki Straży Granicznej i sporządzono wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu.