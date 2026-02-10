Z audi do celi

- Policyjna kontrola, a dokładnie testy, jakie wykonali policjanci, wykazały, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków (amfetamina) a także ma do marca 2027 roku sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 26-latka. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł - podaje KMP Elbląg i wylicza, że mężczyzna został skazany na: