Z audi do celi
Pewien 26-latek został zatrzymany przez policjantów do kontroli drogowej przy ul. Moniuszki. Mężczyzna, który kierował osobowym audi, był pod wpływem narkotyków.
- Policyjna kontrola, a dokładnie testy, jakie wykonali policjanci, wykazały, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków (amfetamina) a także ma do marca 2027 roku sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 26-latka. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł - podaje KMP Elbląg i wylicza, że mężczyzna został skazany na:
- 8 miesięcy pozbawienia wolności,
- 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów,
- świadczenie pieniężne w wysokości łącznej 10 tysięcy złotych na rzecz ofiar wypadków drogowych
red. na podst. inf. KMP Elbląg