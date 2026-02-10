UWAGA!

Z audi do celi

 Elbląg, Z audi do celi
Fot. KMP Elbląg

Pewien 26-latek został zatrzymany przez policjantów do kontroli drogowej przy ul. Moniuszki. Mężczyzna, który kierował osobowym audi, był pod wpływem narkotyków.

- Policyjna kontrola, a dokładnie testy, jakie wykonali policjanci, wykazały, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków (amfetamina) a także ma do marca 2027 roku sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 26-latka. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł - podaje KMP Elbląg i wylicza, że mężczyzna został skazany na:

- 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów,

- świadczenie pieniężne w wysokości łącznej 10 tysięcy złotych na rzecz ofiar wypadków drogowych

red. na podst. inf. KMP Elbląg

