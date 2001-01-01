Zaginął mężczyzna. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu

Elbląscy policjanci prowadzą poszukiwania Dariusza Górzyńskiego, który od kilku lat przebywał na terenie Wielkiej Brytanii, mieszkał w miejscowości Worcester Lowesmoor Worcestershire, a pracował w fabryce Springpack Ltd Williamson Rd Worcester. Rodzina powiadomił o jego zaginięciu, od 30 lipca nie mają z nim żadnego kontaktu.

Dariusz Górzyński kontaktował się z najbliższymi sporadycznie, lecz od 30 lipca 2025 r. nie ma z nim żadnego kontaktu. W sprawie zaginięcia mężczyzny policjanci są także w kontakcie ze służbami brytyjskimi.



Zaginiony

Dariusz Górzyński s. Ryszarda, Wandy

ur. 20. 11. 1984 r. w Elblągu

zam. 82-300 Elbląg ul. Fromborska



RYSOPIS: wzrost około 190 cm, szczupła budowa ciała, włosy krótkie ciemne, oczy koloru piwnego, brak zarostu, widoczne braki w uzębieniu.



Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112 lub 47 734 17 50 (39). Wszelkie informacje dot. poszukiwanego można przesyłać anonimowo na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).



Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg