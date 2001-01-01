Koszyk rekordowy, ale stabilny (Koszyk inflacyjny portElu)

Czas na jesienną odsłonę Koszyka inflacyjnego portElu. Jak tym razem wyglądały nasze zakupy?

Ten sam Lidl, te same produkty, ale mniej lub bardziej odmienne kwoty na paragonie – to Koszyk inflacyjny portElu w skrócie. Tym razem znowu mamy niechlubny rekord, ale taki jaki częstokroć zdarza się w profesjonalnym sporcie – poprzedni został pobity o włos.

Jak wyglądały ceny w poprzednim, sierpniowym koszyku? Tak:

- ser rolada ustrzycka (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (6,69), Masło Polskie 200 g (7,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,89), jajka ściółkowe rozmiar L (11,49), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (5,99), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (15,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,58), kawa MK Cafe 500 g (43,99). Razem 156,34 zł.

A teraz czas na jesienną edycję. Tak przedstawiały się ceny 2 października:

- ser rolada ustrzycka (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (8,49), Masło Polskie 200 g (7,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,89), jajka ściółkowe rozmiar L (11,49), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (5,99), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (15,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (5,00), kawa MK Cafe 500 g (43,99). Razem 156,56 zł, o 22 grosze więcej niż ostatnio - więcej zapłaciliśmy za margarynę, mniej za makaron. Tym samym portElowy współczynnik inflacji wzrósł od sierpnia o ponad 0,1 proc.

Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu. Jakie doświadczenia zakupowe mają w ostatnim czasie nasi Czytelnicy? Jak zawsze zachęcamy do dyskusji.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46 zł

- kwiecień 2024 – 135,36 zł

- maj 2024 – 135,95 zł

- czerwiec 2024 – 137,35 zł

- sierpień 2024 – 123,82 zł

- wrzesień 2024 – 138,78 zł

- październik 2024 – 129,56 zł

- listopad 2024 – 137,88 zł

- grudzień 2024 – 141,08 zł

- marzec 2025 - 155,70 zł

- sierpień 2025 - 156,34 zł

- październik 2025 - 156,56 zł