Zapłacili za apartamenty w Krynicy Morskiej. Zostali bez noclegu i pieniędzy
Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy w Internecie oferują apartamenty i kwatery do wynajęcia w Krynicy Morskiej. Do funkcjonariuszy docierają informacje o kolejnych osobach, które wpłaciły zaliczki za noclegi, a później straciły kontakt z rzekomym wynajmującym.
Schemat oszustwa często wygląda podobnie. W sieci pojawia się atrakcyjna oferta wynajmu apartamentu lub kwatery. Są zdjęcia, szczegółowy opis, dane kontaktowe, a cena bywa wyjątkowo korzystna.
- Osoba zainteresowana rezerwacją kontaktuje się z oferentem, a następnie otrzymuje informację o konieczności wpłacenia zaliczki lub całej kwoty za pobyt. Po dokonaniu przelewu kontakt z wynajmującym może się urwać. W niektórych przypadkach okazuje się również, że wskazany obiekt nie istnieje, nie należy do osoby publikującej ogłoszenie albo w ogóle nie był przeznaczony na wynajem – informują nowodworscy policjanci.
Funkcjonariusze apelują, by przed wpłatą pieniędzy dokładnie sprawdzić ofertę. Warto zweryfikować, czy podany adres istnieje i czy rzeczywiście znajduje się tam oferowany obiekt. Należy również sprawdzić dane wynajmującego, poszukać opinii w niezależnych źródłach i upewnić się, że zdjęcia nie zostały skopiowane z innych ogłoszeń. Szczególną ostrożność powinny wzbudzić: wyjątkowo niska cena oraz presja na szybkie podjęcie decyzji i natychmiastową wpłatę pieniędzy. Podejrzane może być również unikanie rozmowy telefonicznej lub niechęć do przekazania dodatkowych informacji o obiekcie. Popularny portal ogłoszeniowy nie daje gwarancji, że oferta jest prawdziwa. Oszuści potrafią przygotować bardzo wiarygodnie wyglądające ogłoszenia, wykorzystując cudze zdjęcia i dane istniejących obiektów.
- Jeżeli po dokonaniu wpłaty pojawiły się podejrzenia, że oferta była fikcyjna, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem oraz Policją. Nie należy usuwać korespondencji z wynajmującym ani samego ogłoszenia. Dla prowadzonego postępowania istotne mogą być m.in. potwierdzenie przelewu, numer rachunku bankowego, adres strony lub ogłoszenia, korespondencja, numery telefonów, adresy e-mail oraz dane podane przez osobę oferującą nocleg – radzą policjanci z KPP w Nowym Dworze Gdańskim.