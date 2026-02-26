UWAGA!

----

Zapłacili za paczki, których nie zamawiali

 Elbląg, Zapłacili za paczki, których nie zamawiali

Policja ostrzega przed kolejnymi oszustwami. Funkcjonariusze apelują o rozsądek w czasie internetowych zakupów.

Trzy oszustwa, które miały miejsce w ciągu ostatniej doby:

 

- Pierwsze to odebranie paczki, której nie zamawialiśmy, ale za którą trzeba zapłacić (za pobraniem ) 250 złotych. Na taką przesyłkę dały się oszukać dwie osoby. Nie zamawiałeś, nie odbieraj - to dobra zasada.

 

- Drugie oszustwo miało miejsce na portalu sprzedażowo ogłoszeniowym, gdzie sprzedający został wprowadzony w błąd przy sprzedaży kierownicy do konsoli - strata 375 złotych.

 

- Trzeci przypadek to kupno butów przez pewną kobietę poprzez stronę internetową. Zamówiła towar na kwotę 335 złotych i go nie dostała. Okazało się, że strona na którą wchodziła nie była prawdziwą stroną tej firmy, a tylko ją "udawała".

 

Pamiętajmy! Oszuści bazują na tym, że klikniemy w link wyświetlającej się reklamy czy też "klikbajtowy" tytuł. To często przynęta i początek oszustwa.

red. na podst. inf. KMP Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 