Zapłacili za paczki, których nie zamawiali

Policja ostrzega przed kolejnymi oszustwami. Funkcjonariusze apelują o rozsądek w czasie internetowych zakupów.

Trzy oszustwa, które miały miejsce w ciągu ostatniej doby:

- Pierwsze to odebranie paczki, której nie zamawialiśmy, ale za którą trzeba zapłacić (za pobraniem ) 250 złotych. Na taką przesyłkę dały się oszukać dwie osoby. Nie zamawiałeś, nie odbieraj - to dobra zasada.

- Drugie oszustwo miało miejsce na portalu sprzedażowo ogłoszeniowym, gdzie sprzedający został wprowadzony w błąd przy sprzedaży kierownicy do konsoli - strata 375 złotych.

- Trzeci przypadek to kupno butów przez pewną kobietę poprzez stronę internetową. Zamówiła towar na kwotę 335 złotych i go nie dostała. Okazało się, że strona na którą wchodziła nie była prawdziwą stroną tej firmy, a tylko ją "udawała".

Pamiętajmy! Oszuści bazują na tym, że klikniemy w link wyświetlającej się reklamy czy też "klikbajtowy" tytuł. To często przynęta i początek oszustwa.