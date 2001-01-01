Zatrzymania w Suchaczu. Chodzi o hazard i udział w grupie przestępczej (wracamy do tematu)

Cztery osoby zostały zatrzymane pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpania korzyści z organizowania gier hazardowych. Sąd trzech z nich aresztował na trzy miesiące. To efekt m.in. akcji służb celno-skarbowych w Suchaczu, o czym pisaliśmy kilka dni temu.

Kilka dni musieliśmy czekać na kolejne szczegóły sprawy, którą prowadzi Prokuratura Okręgowa w Elblągu. Przypomnijmy, że dowiedzieliśmy się o niej od Czytelników, którzy poinformowali nas o obecności uzbrojonych funkcjonariuszy służb celno-skarbowych na jednej z posesji w Suchaczu.

- Funkcjonariusze Warmińskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Olsztynie, Oddział w Elblągu, na polecenie prokuratora realizowali w tej sprawie kolejne czynności procesowe. Czynności te polegały na dokonaniu przeszukań kilku miejsc, lokali na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego , w tym posesji na terenie Suchacza. W toku tych czynności zabezpieczono przedmioty służące do popełniania lub pochodzące z przestępstw, polegających na urządzaniu bez zezwolenia gier hazardowych . W wyniku tych czynności zatrzymano cztery osoby – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz urządzania bez zezwolenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej gier hazardowych.

- Wobec jednego podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z zakazem opuszczania kraju i zatrzymaniem paszportu, wobec trzech osób skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Elblągu o zastosowanie tymczasowego aresztowania . Sąd te wnioski uwzględnił i zastosował wobec każdego z podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy – dodaje Ewa Ziębka.

Podejrzanymi są mężczyźni, mieszkańcy różnych miejscowości z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, w wieku 34, 39 , 42 i 47 lat.

- W sprawie wykonywane są dalsze czynności , stąd są to obecnie jedyne informacje, jakie mogę w tej sprawie przekazać – dodaje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

