Zawrócili kuter rybacki, bo naruszył zasady bezpieczeństwa

Jednostka pływająca Straży Granicznej na Zalewie Wiślanym. Fot. MOSG

Kuter rybacki został zawrócony przez Straż Graniczną z Zalewu Wiślanego do portu. Powodem istotne naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Grupa kontrolna z jednostki pływającej SG-045 Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej skontrolowała 5 maja na Zalewie Wiślanym kuter rybacki z dwoma rybakami na pokładzie.

Mundurowi stwierdzili rażące braki i zaniedbania. Szyper i załogant nie posiadali świadectw STCW, brak było środków ratunkowych, ważnych środków pirotechnicznych, radia do łączności VHF, a dodatkowo silnik zaburtowy nie był zgodny z kartą bezpieczeństwa. Szyprowi nakazano natychmiastowe zaprzestanie czynności połowowych i zawrócenie do portu w Starej Pasłęce.

Komendant Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej wystąpi do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z wnioskiem o wszczęcie wobec szypra postępowania administracyjnego.


