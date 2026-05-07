Żołnierz z Elbląga zatrzymany pod zarzutem posiadania dziecięcej pornografii

Śledczy zatrzymali Marcina G., żołnierza pełniącego służbę w jednej z jednostek wojskowych w Elblągu i przedstawili mu zarzut posiadania i przechowywanie treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich.

Zatrzymania dokonano w ramach ogólnokrajowej operacji „Hellfire”, wymierzonej w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

- 22 kwietnia 2026 roku w Elblągu w tej sprawie zatrzymano Marcina G. mieszkańca Elbląga oraz dokonano przeszukania miejsca jego zamieszkania i miejsca pełnienia służby. W wyniku tych czynności zabezpieczono liczne nośniki danych informatycznych. Zostały one poddane analizie przez funkcjonariuszy CBZC. Na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego Marcinowi G. 23 kwietnia przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa zakwalifikowanego z art. 202 par.4a kodeksu karnego, polegającego na posiadaniu i przechowywaniu w okresie od 22 lutego 2026 r. do 18 marca 2026 r. w Elblągu treści pornograficznych z udziałem małoletnich – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Marcin G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane na dalszym etapie śledztwa. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

- W związku z ustaleniem, że Marcin G. jest żołnierzem pełniącym służbę w jednej z jednostek wojskowych na terenie Elbląga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie karne przeciwko niemu zostało przekazane do dalszego prowadzenia 8 Wydziałowi do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie – informuje prokurator Ewa Ziębka.

W ramach operacji „ Hellfire ” na terenie całego kraju: zatrzymano łącznie 123 osoby, przeprowadzono ponad 177 przeszukań a także zabezpieczono 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. 95 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw związanych z pornografią z udziałem małoletnich.

