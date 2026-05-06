Gdy wszystko jest „zgodne z procedurą", a człowiek zostaje sam

Fot. pixabay.com

Ten list dotarł do naszej redakcji we wtorek. Napisała go pani Halina Król, która chciała podzielić się z Czytelnikami historią swojego taty. - Nie zależy mi na wskazywaniu winnych, lecz na pokazaniu mechanizmów, które doprowadzają do sytuacji, w której pacjent zostaje sam pomiędzy kolejnymi decyzjami i procedurami – pisze pani Halina. Publikujemy go w formie przesłanej przez Czytelniczkę.

Zwracam się z prośbą o rozważenie publikacji artykułu, który opisuje historię leczenia mojego taty. To nie jest tekst publicystyczny oparty na opiniach czy ogólnych wrażeniach. To szczegółowa relacja rzeczywistego przebiegu leczenia – od pierwszych objawów, przez diagnostykę, aż po ostatnie tygodnie życia. Pokazuje ona bardzo konkretny problem: sytuację, w której działania prowadzone formalnie zgodnie z procedurami nie przekładają się na realną, całościową opiekę nad pacjentem.

Zależy mi na publikacji tego tekstu, ponieważ:

- opisuje on doświadczenie, które wydarzyło się w lokalnym systemie ochrony zdrowia, z którym identyfikują się mieszkańcy regionu,

- porusza kwestie istotne społecznie: dostępności diagnostyki, komunikacji z pacjentem, realnej opieki nad osobą przewlekle chorą,

- Może skłonić do refleksji – zarówno wśród pacjentów, jak i środowiska medycznego.

To historia osobista, ale jednocześnie – niestety – bardzo uniwersalna. Wiele rodzin przechodzi podobne doświadczenia, jednak rzadko są one opisywane w sposób tak bezpośredni i konkretny.

Nie zależy mi na wskazywaniu winnych, lecz na pokazaniu mechanizmów, które doprowadzają do sytuacji, w której pacjent zostaje sam pomiędzy kolejnymi decyzjami i procedurami. Uważam, że publikacja na portalu lokalnym, takim jak portEl ma szczególne znaczenie – ponieważ dotyczy miejsca i systemu, z którego korzystają mieszkańcy Elbląga i okolic.

 

To nie jest tekst o systemie ochrony zdrowia. To jest tekst o moim Tacie.

 

To nie on zignorował chorobę

Mój Tata przez prawie dwa lata chodził od lekarza do lekarza.

  • narastająca chrypka
  • zanikający głos

Mówił, że coś jest nie tak

Ale zamiast diagnozy były powody, żeby jej nie zrobić:

  • kreatynina
  • opiłki metalu w oku

To wystarczyło, żeby:

  • nie zrobić rezonansu
  • nie zrobić tomografii

Mijały miesiące.

Głos znikał.

A on nadal szukał pomocy.

 

Kiedy w końcu ktoś go usłyszał

Było już późno.

Rak krtani.

I nagle badania, których wcześniej „nie można było zrobić", przestały być problemem.

 

Najpierw była walka

  • laryngektomia
  • radioterapia

Stracił głos.

Ale żył.

 

Pół roku później

TK:

  • zmiana w wątrobie

Radiolog:

podejrzenie przerzutu

Lekarz:

„ten nowotwór nie daje przerzutów do wątroby"

 

„Jest Pan zdrowy"

Jeszcze w czerwcu.

 

Lipiec

Już dwie zmiany.

Dwóch radiologów:

„meta"

 

Biopsja

  • ropa
  • brak komórek nowotworowych

I to wystarczyło.

 

A mój Tata gasł

  • chudł
  • słabł
  • dusił się
  • nie spał

Siedział w fotelu, bo nie mógł leżeć.

 

System nie widział człowieka

Mój Tata nie mówił.

A mimo to:

  • nikt nie zapytał, jak funkcjonuje
  • nikt nie zapytał, czy ma siłę dojechać
  • nikt nie zapytał, czy jest w stanie się leczyć

 

Prawda była inna

On nie był w stanie.

To rodzina wszystko organizowała.

Jego siostra:

  • dzwoniła po przychodniach
  • umawiała wizyty
  • pilnowała terminów
  • załatwiała sprzęt

Żeby zdobyć filtry do rurki tracheostomijnej:

  • musiała dzwonić do Warszawy
  • szukać, organizować, prosić

Refundacja?

dwa filtry na pół roku

Dla człowieka, który oddycha przez rurkę.

Resztę trzeba było załatwić samemu.

Ja:

  • zamawiałam sprzęt przez sklep medyczny
  • organizowałam to, czego system nie zapewniał

Bo ktoś musiał.

 

Szpital

Pseudomonas

Reakcja:

  • jedna dawka antybiotyku

A on:

  • zalewał się plwociną
  • dusił się
  • nie spał

 

Do końca badania

Dwa tygodnie przed śmiercią:

  • kolonoskopia
  • koronografia

Człowiek, który nie ma siły wstać.

 

Załamanie

  • zapaść
  • zapalenie płuc

Hospicjum

Dwa tygodnie.

 

Żółtaczka

Ciało przestaje walczyć.

 

I zostaje pytanie

Nie: czy można było go uratować

Ale: dlaczego przez cały ten czas był tak bardzo sam

 

Bo to nie była tylko choroba

To było doświadczenie:

  • bycia niesłyszanym
  • bycia pozostawionym
  • bycia zdanym na rodzinę

Mój Tata nie był przypadkiem

Był człowiekiem.

A wszystko, co dostał na końcu, to:

„zgodne z procedurą"

 

Tylko że procedura nie oddycha za człowieka

nie usuwa wydzieliny

nie organizuje życia

 

To robią ludzie

I w tej historii to była rodzina.

Nie system.

 

I dlatego trzeba o tym mówić

Bo za każdym takim przypadkiem jest ktoś:

kto walczy

kto się boi

kto cierpi

I kto zasługuje na coś więcej niż

system, który działa — ale nie widzi

Halina Król


  • wiem jak to wygląda w życiu walczyłam prosiłam mie mam sily pisać -----procedury-----procedury-----p[rocedury-----śmierć-----
  • To jest dno moralne i etyczne
  • Mój Tata (4 lata po zawale, ze wszczepionymi stentami) trafił na SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu z pulsem spadającym do 30 uderzeń na minutę, płytkim oddechem, bólem w klatce i jamie brzusznej oraz licznymi utratami przytomności. Doktor wypisał go do domu, diagnozując wyłącznie zapalenie płuc. Tej samej doby, akcja serca mojego Taty ustała i reanimowałem go, czekając na karetkę. Stwierdzono niewydolność serca i konieczność wszczepienia rozrusznika. Cudem żyje, ale wystąpiło niedotlenienie mózgu. Po dwóch zgonach i trzech reportażach w telewizji, dalej nic się nie zmienia. Ważne, że Pani Dyrektor partyjna, po objęciu władzy przez jej partię, od 01.01.2024 zarabia zamiast 30 tys. zł miesięcznie, faktycznie 50 tys. , tzn.40 podstawy + roczne premie 100 tys+.
    Kim jestem?(2026-05-06)
  • Proszę Redakcję o umieszczenie mojego komentarza. Biorę odpowiedzialność za każde słowo lub sugestię. Macie moje IP. Z wymienionymi "ludźmi" i tak spotkam się w prokuraturze, sądzie, a najchętniej również prywatnie, ponieważ jest to mój święty obowiązek. Gdybym urodził się w innym miejscu, nawet w aktualnym czasie, to sprawa byłaby dawno rozwiązana w sposób bardziej honorowy, a mniej formalny.
    Kim jestem?(2026-05-06)
  • tam w szpitalu człowiek jest - towarem, rzeczą, a w NFZ, człowiek jest darmozjadem
    okoniowaty(2026-05-06)
