Ten list dotarł do naszej redakcji we wtorek. Napisała go pani Halina Król, która chciała podzielić się z Czytelnikami historią swojego taty. - Nie zależy mi na wskazywaniu winnych, lecz na pokazaniu mechanizmów, które doprowadzają do sytuacji, w której pacjent zostaje sam pomiędzy kolejnymi decyzjami i procedurami – pisze pani Halina. Publikujemy go w formie przesłanej przez Czytelniczkę.

Zwracam się z prośbą o rozważenie publikacji artykułu, który opisuje historię leczenia mojego taty. To nie jest tekst publicystyczny oparty na opiniach czy ogólnych wrażeniach. To szczegółowa relacja rzeczywistego przebiegu leczenia – od pierwszych objawów, przez diagnostykę, aż po ostatnie tygodnie życia. Pokazuje ona bardzo konkretny problem: sytuację, w której działania prowadzone formalnie zgodnie z procedurami nie przekładają się na realną, całościową opiekę nad pacjentem.

Zależy mi na publikacji tego tekstu, ponieważ:

- opisuje on doświadczenie, które wydarzyło się w lokalnym systemie ochrony zdrowia, z którym identyfikują się mieszkańcy regionu,

- porusza kwestie istotne społecznie: dostępności diagnostyki, komunikacji z pacjentem, realnej opieki nad osobą przewlekle chorą,

- Może skłonić do refleksji – zarówno wśród pacjentów, jak i środowiska medycznego.

To historia osobista, ale jednocześnie – niestety – bardzo uniwersalna. Wiele rodzin przechodzi podobne doświadczenia, jednak rzadko są one opisywane w sposób tak bezpośredni i konkretny.

Nie zależy mi na wskazywaniu winnych, lecz na pokazaniu mechanizmów, które doprowadzają do sytuacji, w której pacjent zostaje sam pomiędzy kolejnymi decyzjami i procedurami. Uważam, że publikacja na portalu lokalnym, takim jak portEl ma szczególne znaczenie – ponieważ dotyczy miejsca i systemu, z którego korzystają mieszkańcy Elbląga i okolic.

Gdy wszystko jest „zgodne z procedurą", a człowiek zostaje sam

To nie jest tekst o systemie ochrony zdrowia. To jest tekst o moim Tacie.

To nie on zignorował chorobę

Mój Tata przez prawie dwa lata chodził od lekarza do lekarza.

narastająca chrypka

zanikający głos

Mówił, że coś jest nie tak

Ale zamiast diagnozy były powody, żeby jej nie zrobić:

kreatynina

opiłki metalu w oku

To wystarczyło, żeby:

nie zrobić rezonansu

nie zrobić tomografii

Mijały miesiące.

Głos znikał.

A on nadal szukał pomocy.

Kiedy w końcu ktoś go usłyszał

Było już późno.

Rak krtani.

I nagle badania, których wcześniej „nie można było zrobić", przestały być problemem.

Najpierw była walka

laryngektomia

radioterapia

Stracił głos.

Ale żył.

Pół roku później

TK:

zmiana w wątrobie

Radiolog:

podejrzenie przerzutu

Lekarz:

„ten nowotwór nie daje przerzutów do wątroby"

„Jest Pan zdrowy"

Jeszcze w czerwcu.

Lipiec

Już dwie zmiany.

Dwóch radiologów:

„meta"

Biopsja

ropa

brak komórek nowotworowych

I to wystarczyło.

A mój Tata gasł

chudł

słabł

dusił się

nie spał

Siedział w fotelu, bo nie mógł leżeć.

System nie widział człowieka

Mój Tata nie mówił.

A mimo to:

nikt nie zapytał, jak funkcjonuje

nikt nie zapytał, czy ma siłę dojechać

nikt nie zapytał, czy jest w stanie się leczyć

Prawda była inna

On nie był w stanie.

To rodzina wszystko organizowała.

Jego siostra:

dzwoniła po przychodniach

umawiała wizyty

pilnowała terminów

załatwiała sprzęt

Żeby zdobyć filtry do rurki tracheostomijnej:

musiała dzwonić do Warszawy

szukać, organizować, prosić

Refundacja?

dwa filtry na pół roku

Dla człowieka, który oddycha przez rurkę.

Resztę trzeba było załatwić samemu.

Ja:

zamawiałam sprzęt przez sklep medyczny

organizowałam to, czego system nie zapewniał

Bo ktoś musiał.

Szpital

Pseudomonas

Reakcja:

jedna dawka antybiotyku

A on:

zalewał się plwociną

dusił się

nie spał

Do końca badania

Dwa tygodnie przed śmiercią:

kolonoskopia

koronografia

Człowiek, który nie ma siły wstać.

Załamanie

zapaść

zapalenie płuc

Hospicjum

Dwa tygodnie.

Żółtaczka

Ciało przestaje walczyć.

I zostaje pytanie

Nie: czy można było go uratować

Ale: dlaczego przez cały ten czas był tak bardzo sam

Bo to nie była tylko choroba

To było doświadczenie:

bycia niesłyszanym

bycia pozostawionym

bycia zdanym na rodzinę

Mój Tata nie był przypadkiem

Był człowiekiem.

A wszystko, co dostał na końcu, to:

„zgodne z procedurą"

Tylko że procedura nie oddycha za człowieka

nie usuwa wydzieliny

nie organizuje życia

To robią ludzie

I w tej historii to była rodzina.

Nie system.

I dlatego trzeba o tym mówić

Bo za każdym takim przypadkiem jest ktoś:

kto walczy

kto się boi

kto cierpi

I kto zasługuje na coś więcej niż

system, który działa — ale nie widzi

Halina Król