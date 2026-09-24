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87. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

 Elbląg, 87. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Fot. UM Elbląg

Zapraszamy mieszkańców na obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się 27 września 2026 r. o godz. 12.

Miejsce: Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego / Skwer Rotmistrza Pileckiego).

 

Program obchodów:

• odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,

• przemówienia okolicznościowe,

• Apel pamięci i salwa honorowa,

• składanie kwiatów


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