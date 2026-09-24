87. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Zapraszamy mieszkańców na obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się 27 września 2026 r. o godz. 12.
Miejsce: Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego / Skwer Rotmistrza Pileckiego).
Program obchodów:
• odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
• przemówienia okolicznościowe,
• Apel pamięci i salwa honorowa,
• składanie kwiatów
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta