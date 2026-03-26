A może tak remont?

Czy pod pretekstem remontu uda się usunąć symbole sowieckie z cmentarza wojennego przy ul. Agrykoli? Radni apelują do prezydenta Elbląga o wystąpienie z wnioskiem do wojewody o taki remont.

Sprawa symboli sowieckich wraca co roku, szczególnie gdy Rada Miejska ma decydować współpracy z wojewodą w sprawie opieki nad cmentarzami wojennymi. Zgodnie z polskim prawem to wojewoda sprawuje taką pieczę, ale może powierzyć to zadanie gminom (jeśli się zgodzą), zapewniając odpowiednie dofinansowanie.

Na czwartkowej sesji RM ponownie głosowała uchwałę w sprawie zawarcia takiego porozumienia z wojewodą. Wyniki? 17 „za”, 8 „wstrzymujących się”. Ta ósemka to radni PiS, którzy zarówno na posiedzeniach komisji, jak i na czwartkowej sesji apelowali do prezydenta, by złożyć do wojewody wniosek o remont na nekropolii.

– Ten pomysł zgłosili na komisji radni Opaczewski i Traks, by przeprowadzić remont tablicy informacyjnej wraz ze zmianą jej treści, odpowiadającej prawdzie historycznej, a przy okazji remontu usunąć radzieckie symbole z pomnika – mówił na sesji radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk.

- U nas na komisji to też wzbudzało dużą dyskusję. By pójść w kierunku remontu cmentarza i przy okazji rozwiązać problem symboli – wtórowała radna Elżbieta Banasiewicz.

Radni zyskali wsparcie Antoniego Czyżyka, wiceprzewodniczącego RM.

– Głos, który podnosił radny Czyżyk-Skoczyk jest słuszny. Remont to są kompetencje wojewody. Możemy zwrócić się z wnioskiem o remont. Myślę, że wszyscy go poprzemy – stwierdził.

Dodajmy, że kilka tygodni temu petycję w sprawie usunięcia symboli komunistycznych z terenu cmentarza żołnierzy radzieckich do prezydenta Elbląga złożył Ruch Narodowy. Podpisało się pod nią 200 osób. Radni petycję przeanalizowali i zdecydowali dzisiaj na sesji Rady Miejskiej o jej przekazaniu wojewodzie warmińsko-mazurskiemu, bo to ten urząd takimi kwestiami się zajmuje. „Rada Miejska w Elblągu wyraża zrozumienie dla kwestii podniesionych w petycji mieszkańców” – napisano w uzasadnieniu uchwały.