W wielu miejscach w Elblągu są montowane ratujące życie defibrylatory AED. Niestety, niektórzy ten sprzęt traktują jako rozrywkę, co zarejestrował miejski monitoring. Straż Miejska apeluje "AED to nie zabawka".

Defibrylatory AED pojawiły się m.in, w parkach. Na nagraniu z miejskiego monitoringu widać, jak młodzi ludzie traktują to urządzenie jak zabawkę. - W ostatnim czasie zauważyliśmy, że kapsuły chroniące ten sprzęt są przez niektórych traktowane jak bezmyślna rozrywka. Defibrylator AED to nie „Koło Fortuny”, a jedyną nagrodą, jaką można w nim wygrać, jest ludzkie życie - apeluje Straż Miejska w Elblągu

SM przypomina: To nie jest gra – kręcenie obudową dla zabawy niszczy mechanizmy zabezpieczające. Niszczenie sprzętu ratującego życie to przestępstwo zagrożone surowymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi; Monitoring działa – nigdy nie wiesz, czy nie jesteś obserwowany. Pamiętaj, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia należy przede wszystkim wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, rozpocząć resuscytację oraz jak najszybciej skorzystać z dostępnego AED.

W ostatnich miesiącach w Elblągu odnotowano dwa przypadki, w którym defibrylator AED ustawiony w miejscu publicznym uratował komuś życie.