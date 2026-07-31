Będzie więcej defibrylatorów

Defibrylator AED może zdecydować o czyimś życiu, a w przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się każda sekunda. W Elblągu przybędzie nowych urządzeń ratujących życie – sprawdziliśmy, gdzie zostaną zamontowane i jak z nich skorzystać.

Defibrylator AED w nagłych przypadkach jest dosłownie na wagę złota. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) o przeżyciu decydują pierwsze minuty, dlatego tak ważny jest łatwy dostęp do tych urządzeń w przestrzeni publicznej. W Elblągu sieć całodobowych defibrylatorów wkrótce znacznie się powiększy.

Nagłe zatrzymanie krążenia może dotknąć każdego – bez względu na wiek czy stan zdrowia. Jak podkreślają ratownicy i strażacy, kluczowe są dwa czynniki: szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia oraz jak najszybsze użycie defibrylatora.

Zastosowanie AED w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności podnosi wskaźnik przeżywalności do nawet 50-70 proc.. Tymczasem każda minuta opóźnienia zmniejsza szanse poszkodowanego o około 7-10 proc.

Gdzie pojawią się nowe defibrylatory AED w Elblągu?

Odpowiadając na interpelację radnego Karola Bidzińskiego, wiceprezydent Piotr Kowal poinformował o planach rozmieszczenia nowych urządzeń.

Nowe defibrylatory AED zostaną zamontowane w następujących miejscach:

- Park „Dolinka” – dwa urządzenia (w okolicy parkingu przy cmentarzu oraz przy strefie wspinaczkowej dla dzieci),

- Park Planty,

- Plac Katedralny,

- Plac Słowiański,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”,

- Cmentarz „Dębica”,

- Jednostki Państwowej Straży Pożarnej – przy ul. Browarnej 33 oraz przy ul. Łęczyckiej 19,

- Szkoła Podstawowa nr 8.

Miejsca, w których już teraz znajdują się aktywne defibrylatory w naszym mieście, można na bieżąco sprawdzać w darmowej aplikacji „wElblągu”. Miasto planuje również organizację bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców oraz kampanię promującą użycie AED.

Mapa urządzeń AED z aplikacji "wElblagu"

Jak użyć defibrylatora AED?

Wiele osób obawia się obsługi defibrylatora, jednak sprzęt ten jest w pełni automatyczny i bezpieczny – sam prowadzi ratownika krok po kroku za pomocą komunikatów głosowych.

Instrukcja krok po kroku:

Urządzenie kładziemy przy poszkodowanym i uruchamiamy naciskając przycisk „włącz”. Od tego momentu AED za pomocą komunikatów głosowych będzie instruował operatora o kolejnych czynnościach, które należy wykonać, aby prawidłowo wykonać procedurę defibrylacji. W pierwszej kolejności odsłaniamy klatkę piersiową poszkodowanego, a jeśli jest to konieczne – rozcinamy ubranie nożyczkami. Otwieramy opakowanie elektrod i wyciągamy je. Na każdej elektrodzie znajduję się rysunek pokazujący, jak prawidłowo umieścić je na klatce piersiowej pacjenta. Po odklejeniu elektrody od plastikowej podkładki naklejamy ją lepką stroną z prawej strony mostka, poniżej obojczyka, a drugą umieszczamy w linii pachowej środkowej, bocznie od lewej brodawki sutkowej – jest to tzw. układ przednio-boczny. Naklejanie elektrody rozpoczynamy od jednego końca, mocno dociskając ją do klatki piersiowej, aż będzie całkowicie przylegała do ciała pacjenta. Metoda ta zapobiega powstawaniu pod elektrodą pęcherzy powietrznych, które zwiększają ryzyko oparzeń skóry i zmniejszają skuteczność defibrylacji. Zaleca się, aby czynności te wykonywać bez przerywania uciśnięć klatki piersiowej - czytamy na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Pamiętaj: używając AED, nie możesz zaszkodzić poszkodowanemu – urządzenie nie wykona wyładowania, jeśli rytm serca tego nie wymaga. Twoja szybka reakcja może uratować czyjeś życie!