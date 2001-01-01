Akademia Dobrej Energii Junior wraca po raz trzeci

Ruszyła rekrutacja szkół podstawowych do 3. edycji Akademii Dobrej Energii Junior. W poprzedniej odsłonie projektu udział wzięło ponad 12 000 dzieci z całej Polski, w tym niemal 900 uczniów z 30 placówek z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem akcji jest zaszczepienie w dzieciach dobrych nawyków, które ułatwią im dbanie o dobrostan teraz i w przyszłości. Nauczyciele klas II i III szkół podstawowych mogą bezpłatnie dołączyć do programu i otrzymać komplet materiałów dydaktycznych wspierających rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny swoich uczniów. Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Zgłoszenia nauczycieli przyjmowane są na stronie: www.akademiadobrejenergii.org

Badania pokazują, że dobrostan dzieci w Polsce wymaga natychmiastowej uwagi. Aż 58% polskich uczniów ma problemy z rówieśnikami, 46% to osoby o skrajnie niskiej samoocenie, a 73% dzieci cierpi na wypalenie uczniowskie. Rocznie w Polsce odnotowuje się aż dziewięć samobójstw na 100 tys. nastolatków, czyli o połowę więcej niż wynosi średnia międzynarodowa. Istotnym problemem jest też dobrostan fizyczny. Co czwarty nastolatek ma nadwagę lub otyłość, 94% dzieci w wieku do 12 lat ma niewystarczający poziom sprawności ruchowej, a ponad 30% uczniów ma zwolnienie lekarskie z lekcji wychowania fizycznego.

– Do tego dochodzą kwestie, takie jak brak umiejętności komunikacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nieradzenie sobie ze stresem i agresją, problemy ze skupieniem i koncentracją, brak wiary we własne możliwości, złe nawyki żywieniowe, zbyt duża ilość czasu spędzanego przed komputerem, telefonem, tabletem lub telewizorem… – wymienia Anna Wieczorek-Wiśniewska, przedstawicielka Akademii Dobrej Energii Junior. – Lista problemów, z którymi borykają się dzieci, jest naprawdę bardzo długa. Pamiętajmy, że zdrowe dziecko to nie dziecko tylko pozbawione choroby czy niepełnosprawności, ale dziecko w stanie ogólnego dobrostanu, wliczając w to aspekt fizyczny, psychiczny i społeczny. Do poprawy tego dobrostanu może przyczynić się każdy z nas. Dlatego właśnie powstała Akademia Dobrej Energii Junior – dodaje.

W poprzednich dwóch edycjach Akademii Dobrej Energii Junior udział wzięło ponad 20 000 uczniów z całej Polski. Ideą projektu jest zapobieganie problemom na obecnym i w przyszłych etapach życia dzieci dzięki kompleksowemu, wspólnemu działaniu szkoły, nauczycieli i rodziców. Akademia Dobrej Energii Junior została zaprojektowana tak, aby w prosty i atrakcyjny sposób wpleść treści prozdrowotne i psychoedukacyjne w codzienną pracę dydaktyczną. Uczniowie w trakcie trzech modułów uczą się o znaczeniu ruchu, aktywności i prawidłowego odżywiania, poznają techniki radzenia sobie ze stresem oraz sposoby rozpoznawania i wyrażania emocji, a także ćwiczą komunikację i kompetencje społeczne niezbędne w codziennym życiu. Nauczyciele, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie, otrzymają bezpłatny dostęp zarówno do materiałów dydaktycznych pozwalających na prowadzenie zajęć z dziećmi (m.in. gotowych scenariuszy lekcyjnych, pomysłów na zadania i aktywności dla dzieci oraz kart pracy dla uczniów), jak też dodatkowych treści pozwalających na ich własny rozwój (m.in. webinary i e-booki). Organizatorzy przygotowali także materiały edukacyjne dla rodziców, do kontynuowania pracy z dzieckiem również poza szkołą.

– Program opiera się na empirycznej wiedzy psychologicznej o zdrowiu i prawidłowym rozwoju człowieka. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może skorzystać z gotowych scenariuszy do przeprowadzenia lekcji na ważne, psychologiczne tematy, które warto podejmować w ramach profilaktyki zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego dzieci. Treści zajęć dostosowane są do podstawy programowej i zostały przygotowane tak, aby nie stwarzać barier i włączać w zajęcia wszystkich uczniów o różnorodnych potrzebach i możliwościach. Ważnym walorem programu jest forma zajęć, które są dla uczniów atrakcyjne i czytelne. Natomiast dla nauczycieli są to łatwe do przygotowania lekcje, wykorzystujące szczegółowo przygotowane materiały do wydrukowania w dowolnym momencie – tłumaczy dr Anna Gorgolewska, psycholog dziecięcy, badaczka i dydaktyczka Uniwersytetu SWPS, przy której wsparciu merytorycznym realizowany jest projekt. – Istotnym aspektem programu jest rzadko stosowana w praktyce weryfikacja efektywności programu w oparciu o przyrost wiedzy i świadomości na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci oraz ocenę realizacji programu przez wdrażających nauczycieli – dodaje.

Udział w projekcie Akademia Dobrej Energii Junior jest bezpłatny. Za pośrednictwem strony internetowej www.akademiadobrejenergii.org mogą się do niego zgłaszać nauczyciele klas II i III publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych. Nabór do bieżącej edycji trwa od 1 września 2025 do 31 marca 2026 r. Inicjatorem i organizatorem Akademii Dobrej Energii Junior jest VanityStyle Sp. z o.o. Projekt realizowany jest we współpracy z SWPS Innowacje – spółką celową Uniwersytetu SWPS. Honorowymi patronami są Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronatem objęło program Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Karta Praw Dziecka w Biznesie. Patronem medialnym 3. edycji jest Głos Nauczycielski. Od samego początku akcję wspiera NODN Supernauczyciel.pl.