Aktualne oferty zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu przesyła cotygodniową informację na temat ofert pracy, naborów, informacji z lokalnego rynku pracy.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik. elektromonter, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy- wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, elektryk maszyn i urządzeń, elektryk- elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów ciężarowych, spawacz, wulkanizator, ustawiacz- operator laser Fiber;

BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, operator minikoparki/koparkoładowarki, pracownik budowlany- murarz, murarz, zbrojarz, kierowca- brukarz;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, operator maszyn stolarskich, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: główny księgowy, księgowa/wy, kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, księgowa/wy - samodzielne stanowisko, opiekun medyczny, pielęgniarka, pomoc dentystyczna, mistrz/st.mistrz projektowania, budowy i utrzymania terenów zielonych, grafik, pracownik biurowy, specjalista/ podinspektor ds. mieszkaniowych, specjalista/ podinspektor ds. turystyki i promocji miasta, młodszy specjalista w biurze inwestycji;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, opiekunka dziecięca w żłobku;

USŁUGOWEJ: kucharz, barman kelner, fryzjer damsko-męski, opiekun/ka PCK, sprzedawca-kasjer, sprzedawca na stacji paliw, pracownik sklepu;

INNE: konstruktor odzieży, pracownik do wycinki zadrzewienia (z prawem jazdy kat. B), pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik obsługi maszyn do konserwacji tafli –rolbista, pracownik zaplecza sportowego- obsługa hali, szwaczka, handlowiec menager, kierowca kat. B, kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, sprzątaczka- pracownik utrzymania czystości;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, przedstawiciel handlowy/opiekun klienta, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), operator maszyn pralniczych, pracownik produkcji;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.