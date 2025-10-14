Amazonki zapraszają na marsz

W sobotę, 18 października, w Elblągu odbędzie się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham Cię życie”. Do udziału zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

Marsz rozpocznie się o godz. 12 pod Urzędem Miejskim przy ul. Łączności, skąd jego uczestnicy wyruszą ul. Łączności, Trybunalską, Grota Roweckiego, 12 Lutego, Hetmańską, Giermków, Wigilijną na Stary Rynek. Przy Ratuszu Staromiejskim będzie na nich czekał poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Gospodarczych.

Podczas marszu młodzież z elbląskich szkół będzie prezentować hasła promujące marsz. Wszystkie wezmą udział w konkursie, który będzie się odbywał na stronie portEl.pl Jego uczestnicy będą głosować do 7 listopada na najlepsze hasło. Trzy najlepsze otrzymają w nagrodę statuetki, a uczniowie – nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Więcej szczegółów na temat konkursu wkrótce na portEl.pl, który jest patronem medialnym wydarzenia.