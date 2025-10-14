UWAGA!

Amazonki zapraszają na marsz

 Elbląg, Amazonki zapraszają na marsz
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

W sobotę, 18 października, w Elblągu odbędzie się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham Cię życie”. Do udziału zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

Marsz rozpocznie się o godz. 12 pod Urzędem Miejskim przy ul. Łączności, skąd jego uczestnicy wyruszą ul. Łączności, Trybunalską, Grota Roweckiego, 12 Lutego, Hetmańską, Giermków, Wigilijną na Stary Rynek. Przy Ratuszu Staromiejskim będzie na nich czekał poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Gospodarczych.

Podczas marszu młodzież z elbląskich szkół będzie prezentować hasła promujące marsz. Wszystkie wezmą udział w konkursie, który będzie się odbywał na stronie portEl.pl Jego uczestnicy będą głosować do 7 listopada na najlepsze hasło. Trzy najlepsze otrzymają w nagrodę statuetki, a uczniowie – nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Więcej szczegółów na temat konkursu wkrótce na portEl.pl, który jest patronem medialnym wydarzenia.

 

red.

  • zdrowie zaczyna się w stylu życia i na talerzu, nie w aptece czy szpitalu... a dzisiejsza "służba" zdrowia z ministerstwem chorób to już pato-zaprzeczenie jakiegokolwiek zdrowia, ale... przecież w myśl korpo-przysłowia "pacjent wyleczony - klient stracony" jak ktoś może być zdrowy wierząc w "systemową" propagandę pisaną przez producentów przetworzonego jedzenia, leków i innych uzależniających chemicznych substancji jak i szkodliwych terapii. PS. np. mammografia jest badaniem inwazyjnym, ryzykownych ze względu na promieniowanie (które to właśnie może powodować wzrost/"obudzenie" potencjalnego guza) - została już zabroniona w Szwajcarii (ehh, ci Szwajcarzy, jakieś zacofanie i system zdrowia pewnie gorszy 10x niż u nas; ) - sprawdźcie same/sami. Trzymajcie się zdrowo i powodzenia w odkrywaniu prawdy!
  • @rat.med. - No, a ziemia jest płaska, uważaj jak dojdziesz do końca możesz spaść.
  • dr Tadeusz Oleszczuk - Czy zdrowe jedzenie naprawdę leczy raka? - niezły podcast akurat. PS. każda chemia to ostateczność.
  • @rat.med. - Szwajcaria NIE ZAKAZAŁA mammografii. W 2014 roku grupa lekarzy w Kanadzie uznała wg własnych badań, że jest ona skodliwa. To stanowisko zostało przez specjalistów onkologii uznane za sprzeczne z faktycznymi badaniami i jednoznacznie ocenione jako nieprawdziwe. Niemniej 8 z 26 kantonów szwajcarskich pozytywnie zaaprobowało wyniki kanadyjskich badań i w tych kantonach nie wykonuje się mammografii. Jednak władze centralne nie akceptują takiego rozwiązania, ale system polityczno- prawny w Szwajcarii zakładający absolutną wolność kantonów nie może powodować nieuznawania tej decyzji w tych 8 kantonach. Opinie tych lekarzy kanadyjskich również zyskują poparcie w Norwegii. Jednak władze tego kraju zdecydowanie przeciwstawiają się temu stanowisku. Obecnie owe kanadyjski badania są uznawane za nieprawdziwe i światowa onkologia zakaz mammografii uznaje za nieodpowiedzialne i szkodliwe działanie.
