Anioły dla Marlenki

Już 17 października 2026 roku w Elblągu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie charytatywne. Fundacja „Elbląskie Anioły" zaprasza mieszkańców miasta i okolic na „Pierwszą Galę Aniołów – Anioły dla dzieci". Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i intensywną rehabilitację małej Marlenki.

Marlenka to radosna dziewczynka, która od pierwszych dni życia zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Z powodu mikroduplikacji w genie 17, obniżonego napięcia mięśniowego, torbieli pajęczynówki oraz dysplazji IV stopnia stawów biodrowych, dziewczynka nie chodzi i nie mówi. Przeszła już wielomiesięczne leczenie ortopedyczne oraz serię gipsowania, a na co dzień ćwiczy m.in. metodą Vojty pod opieką całego zespołu specjalistów: neurochirurga, ortopedy, fizjoterapeuty, neurologa i neurologopedy.

Szansa na to, że Marlenka zacznie chodzić i mówić, jest jak najbardziej realna! Wymaga to jednak ciągłej pionizacji, dalszych terapii, udziału w specjalistycznych turnusach rehabilitacyjnych oraz częstych dojazdów do ośrodków oddalonych nawet o 400 kilometrów. Rodzice dziewczynki dotychczas radzili sobie sami, jednak stale rosnące koszty przewyższają ich możliwości.

Wyjątkowy wieczór pełen atrakcji i dobrej energii

W odpowiedzi na potrzeby dziewczynki, Elbląskie Anioły organizują charytatywną galę, która łączy wsparcie szczytnego celu z integracją lokalnej społeczności pod hasłem „Razem możemy więcej. Dobro ma skrzydła".

Szczegóły wydarzenia:

Data: 17 października 2026 r.

Godzina: 18

Miejsce: Restauracja Myśliwska, Elbląg

Organizator: Fundacja Elbląskie Anioły

Koszt wejścia: 280 zł od osoby (bilety do nabycia w restauracji Piękny Widok)

W programie wydarzenia i wśród atrakcji zaplanowano m.in.: wyjątkowe desery przygotowane specjalnie na tę okazję przez elbląskich szefów kuchni, muzykę na żywo, która zadba o oprawę artystyczną wieczoru, fotobudkę do pamiątkowych zdjęć, licytację główną oraz cichą z wyjątkowymi fantami, losowanie nagród dla uczestników.

Ważna informacja dla gości: Prosimy o zabranie ze sobą gotówki, która będzie potrzebna do udziału w licytacjach i losowaniu nagród! Środki zebrane podczas wydarzenia pozwolą sfinansować dalszą terapię Marlenki. Liczy się każdy gest – razem możemy podarować dziewczynce szansę na sprawność i jej pierwsze samodzielne kroki!