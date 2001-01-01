UWAGA!

Apel Czytelniczki: Pilnujcie swoich psów!

 Elbląg, Apel Czytelniczki: Pilnujcie swoich psów!
(fot. nadesłana)

Chciałabym podzielić się informacją o traumatycznym zdarzeniu, które miało miejsce 8 sierpnia i bardzo poruszyło moją rodzinę, a szczególnie moje dzieci - napisała do nas pani Magda, Czytelniczka portElu.

Podczas spaceru z naszym pupilem - psem rasy york, w godzinach popołudniowych, wśród domków jednorodzinnych na zamieszkiwanej przez nas dzielnicy (w okolicy Hospicjum oraz Domu Pomocy Społecznej) nasz pies został w brutalny sposób zaatakowany przez psa sąsiadki. Zaznaczam, iż nasz pies był w szelkach, na smyczy, prowadzony przez moją córkę i na naszych oczach został wręcz rozszarpany przez rozwścieczonego psa sąsiadki, który biegał bezpańsko po ulicy, bez smyczy i kagańca.

Przyjaciela naszej rodziny nie udało się uratować, odniósł zbyt duże obrażenia i odszedł na rękach już w drodze do weterynarza.

Mój apel skierowany jest do właścicieli psów, które nie są pilnowane, pozostawione same sobie, gdzieś za płotem waszych posesji... Ludzie włączcie myślenie! Skoro wasze zwierzęta są tak agresywne, nie może dochodzić do takiej sytuacji, że bramki waszych domów pozostają otwarte... Strach pomyśleć, co by się wydarzyło, gdyby moja córka szła tamtędy sama... Bycie właścicielem psa to nie tylko przyjemności, ale także obowiązki, w tym odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia w przestrzeni publicznej.

Pozostał wielki smutek i poczucie, że wyprowadziłam psa myśląc, że sprawię mu radość, a w zamian otrzymał ogromny ból. Jak wytłumaczyć dziecku, na którego oczach inny pies rozszarpuje jego zwierzątko, że to był wypadek? Że to nie miało tak wyglądać? Że wracam z kliniki weterynaryjnej już bez niego?...

Sprawa oczywiście będzie miała swój finał w sądzie, będę walczyć dla nas wszystkich o sprawiedliwy wyrok, ponieważ nie godzę się z tym, ażeby do takich sytuacji mogło dochodzić w biały dzień, w centrum miasta, na oczach dzieci.

Niech to będzie przestrogą, a jednocześnie apelem do wszystkich posiadaczy zwierząt - dbajmy o naszych pupili, dbajmy o bezpieczeństwo, bądźmy odpowiedzialni.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, właściciel lub opiekun zwierzęcia ma obowiązek zachowania odpowiednich środków ostrożności, które zapobiegną potencjalnemu zagrożeniu dla ludzi, innych zwierząt oraz mienia. Odpowiedzialność ta dotyczy wszystkich zwierząt, bez względu na ich gatunek czy postrzeganą niebezpieczność."

  • :( straszne, biedna psina
  • A podobno to wilki są groźne i krwiożercze... Tymczasem tuż obok nas żyją psy, które tylko w ubiegłym roku i tylko w Polsce zabiły 2 osoby!
    9
  • Apel bez sensu. Nikt nic nie zrobi. Mandat w wysokości z 5000 zł, ruszył by może myślenie.
  • bardzo współczuję, niestety ciągle będąc z psem na spacerze mam obawy jak widzę idiotę z psem bez smyczy i kagańca, duże psy pittbull amstaf, owczarek i inne, brak egzekwowania przepisów, brak patroli w parkach, jest monitoring patrol powinien przyjechać zawsze gdy widzą psa bez smyczy, nie piszę o jamniku czy yorku, ale psy duże, ras agresywnych, nawet jak są dobrze ułożone i nawet jak w domu są milusińskie to nie oznacza, że nie mogę zaatakować innego psa lub dziecko, czy musi stać się większa tragedia aby zacząć karać nieodpowiedzialnych właścicieli? Zagryzieniem pieska nie wystarczy? Mam psa, bardzo przyjazny, ale nie ufam mu, czasami wobec przypadkowych osób potrafi warczeć, dlatego jest na smyczy i jest pilnowany dla jego i innych bezpieczeństwa.
  • Proponuję dobrą papugę i sprawę cywilną
  • można wyszarpać sporo grosza za odszkodowanie, jak sąsiadka na dom to super bo bedzie miał komornik z czego ściągać pieniądze, prosze nie odpuszczać tylko brać dobrego adwokata, drogiego bo i tak. ona za niego zaplaci, im droższy tym. lepiej, po takiej traumie dziecko koniecznie na terapię do psychologa, to sa traumy na cale zycie, glowa do góry, tępić takie "sasiadki" bo tylko tak. mozna od takich durnych ludzi wymagać normalnego zwchpwania
    10
  • Wez zluzuj 5 kola? Ja bym dał 50 tysięcy to by zabolało.
  • @modi - "Patrol powinien przyjechać zawsze... " - fajnie, ale wiesz ilu funkcjonariuszy by musiało być na służbie aby przyjechać do wszystkiego co się w danej chwili dzieje?
  • jaka rasa?
  • Czy w tym kraju działa jeszcze coś normalnie?
  • @modi - A ja widuję "idiotów" z małymi pieskami biegającymi bez kagańca i smyczy i szczekające na przechodniów i spacerowiczów (np. w parku), którzy jeszcze komentują, że piesek tak sobie "krzyczy", ale on nie ugryzie. Każdy pies w przestrzeni wspólnej powinien być wyprowadzany na smyczy.
  • No niby racja, ale jak wychodziłem z kotem na spacer do parku to byłem świadomy, że przecież każdy pies może do niego podlecieć i przetrącić mu kręgosłup bo tak ma zapisane w instynkcie i w każdej chwili muszę być gotowy go ratować. Duży pies może po prostu uciekł z posesji.
