Bezpłatne parkowanie dla honorowych dawców krwi?

Czy zasłużeni honorowi dawcy z Elbląga krwi będą mogli korzystać w mieście ze Strefy Płatnego Parkowania bezpłatnie? Taki pomysł zgłosiła radna Wiesława Włodarczyk, ma być wprowadzony w życie w przyszłym roku.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia (kobiety, które oddały minimum 15 l krwi, mężczyźni – minimum 18 litrów) mogą od listopada 2024 roku korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Elblągu, Od 2025 roku z 50-procentowej ulgi na takie przejazdy mogą korzystać dawcy krwi II stopnia (odpowiedni 10 i 12 litrów oddanej krwi). Tak zdecydowała Rada Miejska. Radna Wiesława Włodarczyk (Koalicja Obywatelska) chce pójść krok dalej i zwolnić dawców krwi I stopnia z opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

- Stanowiłoby to naturalne rozszerzenie rozwiązań przyjętych przez Radę Miejską w Elblągu oraz kolejny wyraz uhonorowania mieszkańców Elbląga, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym – pisze radna w interpelacji do prezydenta Elbląga. Podkreśla, że honorowych dawców krwi I stopnia w Elblągu nie ma wielu i nie byłoby to obciążenie dla budżetu miasta. W 2025 roku taki tytuł otrzymało 50 osób, w tym roku dotychczas 16.

Radna proponuje, by darmowy abonament za parkowanie w strefie dotyczył tylko jednego wskazanego przez dawcę pojazdu z konkretnym numerem rejestracyjnym i obowiązywałby przez 2-3 lata od daty wydania. Po upływie tego terminu konieczne byłoby ponowne złożenie wniosku.

- Jestem przekonana, że jest to rozsądny kompromis. Z jednej strony stanowi realny wyraz wdzięczności wobec osób, które przez wiele lat ratowały ludzkie życie, z z drugiej zapewnia miastu pełną kontrolę nad funkcjonowaniem programu i nie będzie miał znaczącego wpływu ani na organizację Strefy Płatnego Parkowania, ani na dochody miasta – uważa radna.

Wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska w odpowiedzi na interpelację informuje, że uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską jest 1051 honorowych dawców krwi. Co roku w Elblągu nadawanych jest około 50 odznak honorowego dawcy krwi I stopnia, są one nadawane bezterminowo. Przyznaje, że inicjatywa radnej jest uzasadniona.