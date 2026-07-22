Śledztwo w sprawie śmierci Oliwiera. Prokuratura nadal nie zdradza szczegółów

Wkrótce minie rok od tragicznej śmierci 19-letniego Oliwiera, który trafił do szpitala po interwencji policji. Sprawę, o której portEl napisał jako pierwszy, wyjaśnia Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która do dzisiaj nie podaje żadnych szczegółów śledztwa na temat wydarzeń, jakie rozegrały się w nocy 15 sierpnia 2025 roku na ul. Robotniczej.

„Uprzejmie informuję, że z uwagi na dobro postępowanie będącego w Pana zainteresowaniu, w tym potrzebę zapewnienia niezakłóconego przebiegu śledztwa tut. Prokuratura nie udziela informacji o podjętych w sprawie czynnościach oraz poczynionych ustaleniach” – taki komunikat otrzymujemy za każdym razem od Izabeli Oliver, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu, gdy przesyłamy pytania na temat śledztwa w sprawie śmierci 19-letniego Oliwiera.

Na jakim etapie jest śledztwo w sprawie śmierci Oliwiera z Elbląga? Czy nadal nie udzielacie Państwo żadnych informacji w tej sprawie? Czy dostaliście już może opinię biegłych w sprawie przyczyn śmierci nastolatka? Zaraz minie rok od tej tragedii, a mieszkańcy Elbląga nadal nie wiedzą, co w tej sprawie dotychczas zrobiła prokuratura... Czy na przykład przesłuchała mężczyzn, którzy pomagali policji w zatrzymaniu Oliwiera? – to pytania, które wysyłaliśmy kilka dni temu. Odpowiedź zamieszczam powyżej. W rozmowie telefonicznej usłyszeliśmy, że taka strategia została przyjęta przez prokuraturę, nauczoną doświadczeniem z innych podobnych spraw.

Śledztwo w sprawie śmierci Oliwiera zostało przedłużone do 19 sierpnia i to zapewne nie koniec przesunięć terminów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, do końca lipca został przedłużony termin na sporządzenie opinii biegłego medycyny sądowej i nie wiadomo, czy ponownie nie zostanie przedłużony.

Śledztwo nadal prowadzone jest w sprawie, z naszych informacji wynika, że nikomu nie postawiono zarzutów.

O tragicznej śmierci Oliwiera portEl informował w tym artykule. Zobacz także komentarz na ten temat po 6 miesiącach prowadzonego śledztwa.

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