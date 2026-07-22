Kolejne podejście dewelopera do inwestycji przy Legionów

Do elbląskiego ratusza wpłynął nowy wniosek ostródzkiego Ekobudu w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej między ulicami Legionów, Częstochowską i ks. Tylutkiego. Poprzednia wersja została odrzucona przez Radę Miejską po protestach mieszkańców. Co zawiera nowa? Zobacz wizualizację.

Ekobud chce zbudować osiedle mieszkaniowe na kupionej w 2024 r. za 8,2 mln zł netto od miasta działce o powierzchni prawie 2,1 hektara. Inwestycję chcę realizować na bazie ustawy lex deweloper, która dopuszcza odstępstwa od obowiązującego w tym miejscu planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzednią propozycję dewelopera oprotestowali mieszkańcy, obawiając się m.in. problemów z wodami opadowymi, parkowaniem, nasłonecznieniem swoich mieszkań czy zbytnim natężeniem ruchu w tej części miasta. Po protestach wniosek dewelopera odrzuciła na czerwcowej sesji Rada Miejska w Elblągu.

Dzisiaj władze miasta poinformowały, że Ekobud złożył nowy wniosek (cała dokumentacja tutaj). Co się zmieniło w porównaniu z poprzednią koncepcją?

– Skorygowano wysokość i ilość kondygnacji, uzyskując budynki niższe niż sąsiednia zabudowa (dwa mają mieć po 8 kondygnacji, jeden sześć, w ostatniej propozycji były dwa 9- i jeden 4-kondygnacyjny - red.), uzyskując oczekiwaną gradację zabudowy i oczekiwany potencjał zabudowy pozwalający na sfinansowanie inwestycji społecznych i publicznych – piszą w piśmie do prezydenta Elbląga przedstawiciele spółki Ekobud: wiceprezes Grzegorz Pietrucha i członek zarządu Tomasz Czerwonka.

Deweloper chce też wziąć na siebie (poza budową drogi dojazdowej) budowę sieci deszczowej na odcinku od Fromborskiej przez Winnicką, Częstochowską do ks. Tylutkiego, chce również zaadaptować część działki na zbiorniki retencyjno-rekreacyjne, stworzyć przy budynkach park z placem zabaw i miejscem do rekreacji.

(fot. wizualizacja inwestora)

- Zapewniono wymaganą ilość miejsc parkingowych z blisko 40-procentową nadwyżką i rotacją w stosunku do ilości projektowanych mieszkań. Potwierdzono spełnienie warunków nasłonecznienia koncepcji oraz wykazano brak przesłaniania – czytamy w piśmie inwestora.

Mieszkańcy mają teraz trzy tygodnie na przesyłanie do Urzędu Miejskiego swoich uwag do nowej koncepcji Ekobudu. Po zaopiniowaniu wniosku przez uprawnione instytucje, sprawa trafia na forum Rady Miejskiej. Ostateczna decyzja w sprawie wydania zgody na lokalizację inwestycji lub odmowy należy do radnych i powinna zapaść na jednej z najbliższych sesji po wakacjach.