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Bieg 780 dla Elbląga - Utrudnienia w ruchu

 Elbląg, Bieg 780 dla Elbląga - Utrudnienia w ruchu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, organizator Biegu 780 dla Elbląga, informuje o czasowych utrudnieniach w ruchu związanych z organizacją wydarzenia. Prosimy mieszkańców oraz kierowców o uwzględnienie poniższych zmian w planowaniu podróży.

W związku z organizacją Biegu 780 m dla Elbląga w niedzielę, 28 czerwca, w godzinach od 9:00 do 16:00 wyjazd z ulic: Studziennej, Stary Rynek, Mostowej, Wodnej, Rybackiej i Bednarskiej będzie niemożliwy.

Dodatkowo parking przy ul. Studziennej, zlokalizowany pomiędzy Mostem Wysokim, a Mostem Niskim, będzie w tym czasie wyłączony z użytkowania.

Za utrudnienia przepraszamy i zachęcamy do kibicowania zawodnikom na trasie biegu.

 

 


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