Warszawa przyjechała w teren. Posłowie na Żuławach

Czy Elbląg stanie się wielkim węzłem logistycznym i turystycznym? Prezydent Elbląga Michał Missan i lokalni samorządowcy przekonywali w poniedziałek posłów z komisji infrastruktury, że nasz region potrzebuje rządowego wsparcia. Zobacz zdjęcia.

W poniedziałek (22 czerwca) w Elblągu odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury. Zanim parlamentarzyści usiedli w sali sesyjnej elbląskiego Urzędu Miejskiego, zwiedzili region, aby zapoznać się z jego najbardziej palącymi problemami.

– Chcemy poruszyć sprawy Elbląga oraz gmin ościennych – mówił poseł Zbigniew Ziejewski, inicjator wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury w województwie warmińsko-mazurskim. – Chcemy rozmawiać o budowie dróg, których koszty ze względu na trudny teren są wyższe. Byliśmy z wizytą w Aeroklubie i zapoznaliśmy się z kwestią budowy utwardzonego pasa startowego. Chcemy poruszyć temat remontu elbląskiego dworca. Największym wyzwaniem są jednak kwestie związane z gospodarką wodną. Nasze dezyderaty przedstawimy ministrom, aby podjęli konkretne działania.

– Chcemy wsłuchać się w głos samorządu. Mamy tutaj bardzo specyficzny teren, który wymaga innego podejścia i zrozumienia lokalnych warunków – uzupełnił Mirosław Suchoń, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, na konferencji prasowej po zakończeniu obrad.

fot. Anna Dembińska

Tematów nie brakowało. Podczas trzygodzinnego posiedzenia samorządowcy przedstawili parlamentarzystom największe problemy swoich miast, gmin i powiatów. Prezydent Elbląga, Michał Missan, przedstawił kwestie dotyczące rozbudowy elbląskiego portu – głównie w kontekście pogłębienia toru wodnego do terminala i budowy obrotnicy. W swoim wystąpieniu poruszył również temat infrastruktury kolejowej: połączeń pomiędzy terminalem portowym a węzłami kolejowymi, trasy Elbląg – Nowy Dwór Gdański – Gdańsk oraz Kolei Nadzalewowej. Wspomniał także o modernizacji dworca pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o braku dostępności do miejskich terenów inwestycyjnych przy krajowej siódemce

– Elbląg może stać się dużym węzłem gospodarczym, logistycznym i turystycznym. Dziś mamy szansę odwrócić niekorzystne tendencje i bardzo prosimy o pomoc. W naszej ocenie, przy niewielkich nakładach, uzyskamy wielkie korzyści dla całego subregionu – argumentował prezydent Michał Missan.

Starosta elbląski Maciej Romanowski poruszył z kolei głośną kwestię sporu pomiędzy powiatem elbląskim a Urzędem Morskim w Gdyni o nowy most w Nowakowie. Chodzi o to, kto ma ponosić koszty jego funkcjonowania.

– Mamy mały problem z tym mostem i może go wspólnie rozwiążemy – mówił Maciej Romanowski. – Nie chcemy spotykać się z Urzędem Morskim w sądzie, wolimy podpisać porozumienie, które wspólnie wynegocjujemy.

To tylko niektóre z kwestii podniesionych przez lokalnych polityków i przedsiębiorców. Posłowie wysłuchali postulatów. Czy wizyta w Elblągu przyniesie namacalne efekty? Czas pokaże.

– Od początku tej kadencji rozpoczął prace Żuławski Zespół Parlamentarny. I Żuławy przestały być tajemnicą dla Warszawy – mówiła posłanka Magdalena Kołodziejczak, przewodnicząca zespołu. – Troszeczkę zmieniliśmy zwyczaje: teraz to Warszawa jedzie w teren, a nie odwrotnie. Nasz zespół składa się z parlamentarzystów z obu województw i to bardzo dobrze, bo problemy Żuław są wspólne.

We wtorek (23 czerwca) i środę (24 czerwca) parlamentarzyści odwiedzą Olsztyn oraz Ełk.